La fuite du Galaxy A52s offre un premier aperçu du prochain milieu de gamme 5G de Samsung

Samsung devrait bientôt lancer une version actualisée du Galaxy A52, l’un de ses meilleurs téléphones Android bon marché. Les premiers rendus officiels du prochain Galaxy A52 ont maintenant fait surface, grâce au leaker Roland Quandt.

Comme vous pouvez le voir dans les rendus ci-dessous, les Galaxy A52 seront presque identiques au Galaxy A52 existant. Il a le même écran Infinity-O, un cadre métallique central et une grande bosse de caméra à l’arrière. Le téléphone devrait être disponible en quatre couleurs au lancement : noir, blanc, violet et vert menthe. Sur les quatre couleurs, seule l’option Vert menthe est nouvelle.

Dans le département matériel, le Galaxy A52s devrait contenir le puissant nouveau chipset Snapdragon 778G de Qualcomm, qui est une grande mise à niveau par rapport au chipset Snapdragon 720G à l’intérieur du Galaxy A52. Le Snapdragon 778G est également plus puissant que le chipset 8 nm Snapdragon 750G alimentant le Galaxy A52 5G.

Mis à part un chipset plus puissant, les Galaxy A52 peuvent ne pas apporter d’autres améliorations significatives. Selon les rumeurs, il serait livré avec le même capteur principal de 64 MP, un écran AMOLED à taux de rafraîchissement élevé de 6,5 pouces, 128 Go de stockage interne et une prise en charge de la charge rapide de 25 W.

Les pages d’assistance pour les Galaxy A52 sont déjà en ligne sur le site Web allemand de Samsung, il est donc probable qu’elles soient officiellement annoncées plus tard ce trimestre.

