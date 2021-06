La fuite du Galaxy Z Flip 3 prétend que le clapet contiendra une caractéristique de conception clé Fold 3

Samsung a prévu une grande conférence de presse Unpacked pour début août. C’est là que le Galaxy Note de nouvelle génération arriverait, mais il n’y a pas de Note 21 cette année. Samsung fait les choses différemment cet été, car il cherche à augmenter ses ventes de smartphones pliables. Les rapports indiquent que Samsung a déjà commencé la production en série des Galaxy Z Fold 3 et Flip 3, dans le but de vendre sept millions d’unités entre les deux.

Les deux pliables sont les successeurs directs du Fold 2 et du Flip original lancé l’année dernière. Le Fold 3 et le Flip 3 sont censés fournir plusieurs mises à niveau clés par rapport aux versions 2020. C’est ce que la plupart des rumeurs et des fuites ont dit au cours des derniers mois. Cependant, la plupart de ces rumeurs se concentraient sur le Fold 3. Le Fold 3 est le genre d’appareil phare qui pourrait garder l’héritage Note en vie. Il serait doté d’un grand écran et d’une fonctionnalité S Pen. Ce sont les caractéristiques de la note qui l’ont rendue si populaire auprès des fans.

Une toute nouvelle fuite fournit plus de détails sur le design Flip 3, le plus petit pliable des deux. La dernière rumeur fait une déclaration audacieuse sur le successeur de Flip, affirmant que le combiné contiendra également l’une des caractéristiques de conception les plus attendues du Fold 3.

Galaxy Z Fold 3 est le roi des fuites pliables

Un nombre croissant de rumeurs et de fuites brossent le même tableau Fold 3 en ce qui concerne la conception, la qualité de fabrication et les spécifications. Le combiné pliable ressemblera presque au Fold 2 et au Fold, même s’il devrait présenter une meilleure qualité de construction. Le téléphone devrait être plus durable que ses prédécesseurs, y compris un couvercle d’écran en verre ultra fin (UTG) de nouvelle génération qui rendra possible la fonctionnalité du S Pen.

Fuite du rendu du Galaxy Fold 3. Source de l’image : Samsung via Evan Blass

L’exécution du spectacle sera un processeur haut de gamme de la variété Qualcomm ou Exynos. Plus intéressant encore, Samsung pourrait apporter son GPU AMD aux smartphones à partir du Fold 3.

Le service de la caméra pourrait fournir une mise à niveau clé de Fold 3. Les rapports indiquent que le pliable sera le premier téléphone de Samsung avec une caméra sous-écran. Ou Under Panel Camera (UPC), comme l’appelait l’équipe marketing de Samsung.

Rumeur excitante sur la conception du Galaxy Z Flip 3

Il y a quelques jours, un leaker bien informé a partagé les rendus Fold 3 et Flip 3 qui ont apparemment confirmé les fuites de conception existantes. Mais ces images (vues ci-dessus) se sont concentrées sur les changements du Fold 3 par rapport au Flip 3.

Conception du Galaxy Z Flip 3 illustrée en jaune et violet. Source de l’image : GizNext

Une toute nouvelle fuite offre plus d’images Flip 3 qui mettent en valeur le nouveau design de Samsung pour le clapet pliable. Le combiné ressemble beaucoup à son prédécesseur dans les rendus obtenus par GizNext. Nous envisageons une palette de couleurs à deux tons à l’arrière et un système de caméra à double objectif.

Les caméras sont placées verticalement, à côté d’un écran beaucoup plus grand que les Flips. L’écran permettra aux utilisateurs de mieux contrôler le téléphone avec l’écran fermé. Plus important encore, le plus grand écran Flip 3 fournira un meilleur viseur pour l’appareil photo.

Le blog indique que le Flip 3 sera disponible dans pas moins de huit couleurs différentes. La liste comprend le vert foncé, le violet clair, le beige, le rose et le bleu foncé.

Mais le blog laisse tomber avec désinvolture le détail de conception prétendument le plus intéressant du Galaxy Z Flip 3 plus tard dans la publication. Le Flip 3 comportera également un écran UPC. On ne sait pas d’où vient l’information, et ce n’est pas une rumeur que nous avons entendue si souvent. Mais nous nous attendons à ce que Samsung lance plus de téléphones avec des conceptions parfaites pour tous les écrans. Cela signifie cacher la caméra selfie sous l’écran.

Conception du Galaxy Z Flip 3 : version violette. Source de l’image : GizNext

Samsung devrait annoncer les Fold 3 et Flip 3 début août. Il ne faudra pas longtemps avant de savoir si le Flip 3 recevra ou non un design UPC.

