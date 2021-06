La fuite du Galaxy Z Fold 3 montre le nouveau design de la caméra sous-écran de Samsung

Lorsque le Galaxy Z Fold 3 sera lancé cet été, il proposera aux acheteurs enthousiasmés par les combinés pliables un design familier. Le Galaxy Fold de troisième génération comportera un grand écran pliable en interne et un écran externe secondaire qui vous permettra d’utiliser le smartphone même lorsqu’il est plié. Dépliez le téléphone et vous découvrirez la décision de conception la plus audacieuse de Samsung depuis des années. Le Fold 3 aura soi-disant une caméra sous-écran. C’est selon plusieurs fuites. Une grande nouvelle fuite qui montre tout le design du Galaxy Fold 3 et ses différentes couleurs met également en évidence le nouveau design de la caméra selfie.

Technologie de caméra sous-écran Galaxy Z Fold 3

Samsung a discrètement annoncé sa technologie Under Panel Camera (UPC) début janvier. Cela faisait partie des vidéos marketing de Samsung pour les nouveaux écrans OLED fabriqués pour les ordinateurs portables. Samsung a présenté la technologie dans ces clips sans l’expliquer ni aborder l’éléphant évident dans la pièce.

Quelques mois plus tard, Samsung a détaillé ses différentes innovations d’affichage lors d’un salon professionnel et a répertorié les écrans UPC. À l’époque, Samsung avait déclaré que les caméras sous-écran serviraient aux appareils mobiles sans mentionner explicitement le Fold 3.

Cependant, une série de rapports provenant de sources fiables a indiqué que le Fold 3 serait le premier téléphone de Samsung à disposer d’une caméra selfie sous l’écran. Samsung n’est que l’un des fournisseurs de combinés travaillant sur cette technologie. Oppo et Xiaomi ont fait une démonstration de caméras sous-écran il y a quelques années. ZTE a lancé l’année dernière le premier téléphone au monde avec un selfie shooter sous l’écran. D’autres appareils de ce type suivront tout au long de 2021, selon plusieurs rapports.

Les nouveaux rendus de presse Fold 3 ont fuité

Un initié bien connu a publié des rendus de presse Fold 3 divulgués il y a quelques jours, comme celui vu ci-dessus. Un autre leaker a réagi aux images, affirmant que Samsung avait délibérément choisi de montrer la caméra selfie plutôt que de la cacher. L’explication est en fait assez simple. Les acheteurs doivent savoir qu’il y aura une caméra selfie à l’intérieur.

La fuite la plus récente de Fold 3 provient du blog 91mobiles, qui les a obtenus d’une source anonyme.

Le rendu Pink Galaxy Z Fold 3 taquine le nouveau design de l’appareil photo sous l’écran. Source de l’image : 91Mobiles

Les images montrent les différentes options de couleur Fold 3, y compris le noir, le vert marine et le rose. Samsung aurait opté pour une finition mate plutôt que des dos brillants.

Les rendus indiquent que le pliable a un écran UPC. Cette fois-ci, la caméra sous-écran du Galaxy Z Fold 3 est cachée. La caméra selfie est située au milieu de la moitié droite de l’écran, tout comme l’année dernière. Comme avec le Fold 2, la caméra selfie est décentrée à cause de la charnière.

L’écran externe a un écran perforé régulier, similaire à ce qui est disponible sur la plupart des combinés Samsung Galaxy.

Un rapport publié l’autre jour indiquait que le Flip 3 serait également doté d’un écran UPC. Ce n’est pas une affirmation que nous avons rencontrée auparavant, car la plupart des rumeurs de pliage Samsung se concentrent sur le Fold 3.

Le rendu fuite du Galaxy Z Fold 3 montre la version verte. Source de l’image : 91Mobiles

Les images divulguées indiquent également que le Fold 3 aura un appareil photo à triple objectif à l’arrière et un capteur d’empreintes digitales sur le côté droit.

Selon des fuites récentes, Samsung dévoilera les Galaxy Z Fold 3 et Flip 3 début août. Les pliables arriveront dans les magasins d’ici la fin du mois.

