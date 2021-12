La fuite du Moto Edge X30 montre un design époustouflant avec une caméra cachée sous l’écran

Lenovo pourrait bientôt dévoiler un nouveau smartphone phare qui concurrencera l’iPhone 13 et le Galaxy S22. Le Moto Edge X30, qui pourrait s’appeler Edge 30 Ultra sur certains marchés, s’annonce comme le premier téléphone au monde doté d’un processeur Snapdragon 8 Gen 1. Xiaomi est également en lice pour ce titre, mais il semble que Lenovo battra son rival chinois des smartphones au poing. Lenovo a publié plusieurs teasers sur les réseaux sociaux, dont une image qui révèle une autre grande fonctionnalité du Moto Edge X30. Le téléphone arborera une conception de caméra sous-écran, ce qui est encore une rareté dans l’industrie.

L’année dernière, ZTE a été le premier fournisseur de combinés au monde à lancer un téléphone avec une caméra sous-écran. La société a publié un modèle mis à jour en 2021, tandis que d’autres ont taquiné des conceptions similaires pour les futurs appareils. Samsung a sorti le premier appareil pliable au monde avec un appareil photo sous-écran. Mais le Galaxy Z Fold 3 ne cache pas très bien son appareil photo.

Le rendu de conception du Moto Edge X30 ci-dessous provient de Weibo, avec un initié bien connu Ice Universe en publiant une version plus lumineuse sur Twitter.

Le téléphone mobile le plus excitant de Moto cette année, la version de caméra sous-écran moto edge X30, processeur Snapdragon 8 Gen1, étonnamment, la caméra sous-écran utilise un appareil photo 60MP. Le plus important est que son menton a tué tous les téléphones portables 2021. pic.twitter.com/abSCBPn0pC – Univers de glace (@UniverseIce) 7 décembre 2021

L’image montre un téléphone avec un design « parfait ». L’écran s’étend d’un bord à l’autre. Il n’y a pas de caméra à encoche ou à perforation, et nous ne pouvons pas repérer la caméra sous l’écran car elle est cachée par l’écran.

La sortie du Moto Edge X30 est imminente

C’est une image marketing, cependant. Une image réelle du Moto Edge X30 pourrait raconter une histoire différente. Et il semble que Motorola a publié une telle photo il y a quelques jours. Comme on le voit ci-dessous, l’image réelle nous indique que le téléphone aura des cadres supérieur et inférieur légèrement plus grands. La photo nous donne également un aperçu de l’emplacement de la caméra selfie.

Photo réelle du Moto Edge X30. Source de l’image : Weibo via GSM Arena

Ce qui est déroutant, c’est que vous ne devriez voir l’appareil photo qu’en mode photo. Sinon, il doit être caché sous une zone active de l’écran. Mais l’écran de la photo ci-dessus n’est pas l’application appareil photo, ce qui signifie que la partie de l’écran recouvrant l’objectif de l’appareil photo doit rendre l’appareil photo selfie invisible.

Il pourrait y avoir une explication simple à ces images contradictoires. Motorola pourrait sortir deux versions du Moto Edge X30, l’une avec un design plein écran et l’autre offrant l’expérience d’affichage standard que nous attendons des téléphones Android. C’est peut-être là que le nom répandu « Edge 30 Ultra » entre en jeu.

Les spécifications phares

Mis à part la conception de l’écran, Lenovo a dévoilé d’autres spécifications et fonctionnalités pour le nouveau produit phare de Motorola. La caméra selfie devrait comporter un capteur de 60 mégapixels. Il sera intéressant de voir comment un tel capteur impacte la photographie de l’appareil photo sous l’écran.

Les autres spécifications du Moto Edge X30 incluent un écran OLED de 144 Hz de 6,67 pouces, une batterie de 5 000 mAh, 12 Go de RAM, deux capteurs de 50 mégapixels à l’arrière, une batterie de 5 000 mAh, une charge de batterie de 68 W et Android 12 qui fait le show. Ajoutez à tout cela le Snapdragon 8 Gen 1, et vous vous retrouvez avec le premier appareil phare Android 2022 au monde.

Considérant que Lenovo a taquiné le design et les principales spécifications sur les réseaux sociaux, le lancement du Moto Edge X30 est probablement imminent.