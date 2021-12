La fuite du Moto G Stylus (2022) nous donne un premier aperçu d’une alternative bon marché au Galaxy Note

Le prochain rafraîchissement de Motorola au stylet Moto G équipé d’un stylet a fait surface dans un nouvel ensemble de rendus divulgués, gracieuseté de la fuite prolifique @OnLeaks. Les images montrent un design familier qui emprunte fortement à la génération précédente.

Les rendus, qui ont été publiés en ligne par Prepp.in, donnent un premier aperçu de la prochaine itération du Moto G Stylus. À quelques exceptions près, il ressemble généralement à la version actuelle. L’îlot de caméra arrière, par exemple, prend une forme ovale, par opposition au design rectangulaire trouvé dans le modèle 2021. La caméra selfie frontale a également été déplacée vers le centre de l’écran, depuis le coin supérieur gauche du modèle précédent.

Le futur appareil, comme son prédécesseur, semble avoir un écran plat immersif qui aurait une taille de 6,81 pouces (un peu plus petit que son prédécesseur). Il a également un menton épais, bien que les lunettes latérales et supérieures semblent minces. Les rendus, de manière prévisible, révèlent une fente de stylet dédiée, une fonctionnalité clé qui a fait ses débuts plus tôt cette année sur le Moto G Stylus (2021) à la suite de rapports affirmant que Samsung mettait fin à la gamme Galaxy Note.

Sur le côté droit, à côté des bascules de volume, se trouve un capteur d’empreintes digitales qui sert également de bouton d’alimentation. Étonnamment, une prise casque 3,5 mm peut toujours être présente sur le prochain challenger de Motorola pour les téléphones Android les plus économiques.

Il n’y a actuellement aucun mot officiel sur les spécifications du téléphone, mais le leaker prétend qu’il aura toujours un capteur d’appareil photo principal de 48MP. L’appareil peut également être alimenté par un chipset Qualcomm Snapdragon 480 Plus, associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. La batterie aurait une capacité de 4 500 mAh.

Selon les rumeurs, Motorola lancerait également le Moto G Stylus 2022 au milieu de l’année prochaine pour 38 475 yens, soit environ 508 $. Si cela s’avère exact, l’appareil sera légèrement plus cher que le modèle actuel.

