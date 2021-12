La fuite du Moto G Stylus 2022 révèle les spécifications et la conception clés

TL;DR

De nouveaux rendus et une vidéo qui montreraient le Motorola Moto G Stylus 2022 ont été publiés. Les rendus montrent un grand écran plat, trois caméras arrière et une fente intégrée pour un stylet. Un leaker populaire prétend que Motorola pourrait lancer le téléphone à la mi-2022.

Samsung a abandonné sa série Galaxy Note en 2021 et LG a complètement fermé sa division de téléphonie cette année, ce qui signifie qu’il n’y a plus de téléphones LG Stylo. Cela a bouleversé le petit nombre de fans qui voulaient un stylet intégré dans leurs téléphones. Cependant, Motorola a lancé le Moto G Stylus cette année, offrant à ces utilisateurs une alternative viable aux Galaxy Notes et LG Stylos du monde. Maintenant, nous avons un premier aperçu de la prochaine version de Motorola d’un smartphone vantant le stylet, le Moto G Stylus 2022.

Le rapport provient du célèbre fuiteur de gadgets OnLeaks et de son site partenaire Prepp.in. OnLeaks a créé des rendus non officiels et une vidéo du Moto G Stylus 2022. Il a également dévoilé certaines spécifications matérielles non confirmées. Le téléphone lui-même aurait un écran plat de 6,81 pouces, avec une caméra selfie frontale perforée. À titre de comparaison, la version 2021 du téléphone avait un écran de 6,4 pouces. Bien entendu, la nouvelle version comprendra également un stylet et un emplacement dédié à l’intérieur du téléphone pour le ranger.

Les rendus montrent également une conception verticale pour les trois caméras arrière du téléphone, avec une bosse notable. L’article spécule que la caméra principale aura un capteur 48MP. Le lecteur d’empreintes digitales serait placé sur le côté droit du Moto G Stylus 2022, à l’intérieur du bouton d’alimentation du téléphone.

Les autres spécifications matérielles signalées incluent un processeur Qualcomm Snapdragon 480, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage intégré, une batterie de 4 500 mAh, une prise casque 3,5 mm et un port USB-C pour le chargement. Il est également possible que le téléphone prenne en charge les réseaux 5G.

Le rapport affirme que Motorola vise un lancement mi-2022 pour le nouveau stylet Moto G. Il prétend que le prix de départ pourrait être de Rs. 38 475 en Inde, soit environ 508 USD. Rien n’est encore confirmé, alors assurez-vous de prendre toutes ces informations avec un grain de sel.

