La fuite du Pixel 6 Pro montre que ce sera le téléphone Google qui se rechargera le plus rapidement jamais

Les téléphones sont de plus en plus gros. Le Pixel 6 Pro, par exemple, aura un écran massif de 6,7 pouces, le plus grand de tous les téléphones de marque Google à ce jour. Naturellement, à mesure que ces écrans grossissent et que les processeurs deviennent plus puissants, les batteries doivent grossir pour suivre le rythme (avec plus de volume interne, bien sûr). Selon la dernière fuite de Pixel 6, le Pro aura une charge rapide jusqu’à 33 watts.

Cette nouvelle vient de XDA-Developers, indiquant une étiquette de certification réglementaire taïwanaise pour un appareil pouvant charger jusqu’à 11 volts et 3 ampères. Si vous vous souvenez de votre science électrique élémentaire, cela fait 33 watts de jus. Les étiquettes semblent être plus ou moins complètes, il semble donc que cela se produise. Malheureusement, vous devrez fournir votre propre chargeur pour profiter de ces vitesses : comme Apple et Samsung, Google cessera d’inclure les chargeurs avec les téléphones après le Pixel 5a.

33 watts, c’est un peu moins du double du taux de charge maximal de 18 W du Pixel 5, du Pixel 4 et du Pixel 3. Cela entraînerait une amélioration spectaculaire de la vitesse de charge, même avec une batterie 25 % plus grande que le produit phare de l’année dernière (5 000 mAh selon à encore plus de fuites). 33 watts dépasseraient certains des plus grands concurrents Android, comme le Galaxy S21 Ultra (25 watts), tout en étant loin derrière la charge spectaculaire de 65 watts de téléphones comme le OnePlus 9 et l’Asus ROG Phone 5.

La fuite ne dit rien sur une charge sans fil plus rapide, bien que des fuites précédentes indiquent qu’une nouvelle révision du Pixel Stand prendra en charge une charge Qi plus rapide de 23 watts qui nécessite un ventilateur intégré. Les Pixel 6 et 6 Pro devraient sortir officiellement dans les prochaines semaines. Êtes-vous encore excité?