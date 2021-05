La fuite du Pixel 6 taquine de grandes améliorations de la caméra pour le prochain produit phare de Google – .

La série Pixel 6 est facilement l’un des téléphones Android les plus excitants qui devraient être lancés au second semestre, compte tenu des récentes fuites. Google a prévu une refonte radicale du combiné, selon deux fuites. Le Pixel 6 vous semblera familier, bien que la conception ne ressemble à rien de ce qui a été vu auparavant sur un combiné Pixel. Nous sommes toujours à la recherche d’un écran complet perforé à l’avant, ce qui est le design attendu pour tout produit phare Android de nos jours. À l’arrière, le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro auront une énorme bosse de caméra horizontalement près du haut du téléphone d’un côté à l’autre. Le Pixel 6 Pro sera le premier Pixel à disposer d’un système de caméra à triple objectif, tandis que le Pixel 6 embarquera deux caméras à l’arrière.

L’expérience de la caméra restera l’un des points forts du téléphone, comme avec les générations précédentes de Pixel. Une précédente fuite de spécifications du Pixel 6 soulignait davantage ce que nous soupçonnions déjà. La refonte importante sera associée à du matériel haut de gamme, y compris le processeur personnalisé de Google. Baptisé Whitechapel, le but de la puce est d’apporter une puce améliorée pour les fonctionnalités d’IA et le processeur ISP de nouvelle génération de Google qui seront impliqués dans l’expérience de caméra de nouvelle génération. Une toute nouvelle fuite détaille d’autres améliorations intéressantes à venir sur les téléphones Pixel 6.

Il y a quelques jours, le leaker Max Weinbach a déclaré dans un podcast que Google et Samsung travaillaient ensemble sur le design de Whitechapel. La puce devrait offrir des performances entre le Snapdragon 865 de l’année dernière et le Snapdragon 888. Le responsable a déclaré que la conception personnalisée était entièrement axée sur l’intelligence artificielle pour Google, suggérant que le NPU de la puce verrait une mise à niveau majeure. Comme leurs prédécesseurs, le Pixel 6 proposera des FAI personnalisés.

Le rendu du Pixel 6 Pro montre l’écran incurvé du téléphone et la triple lentille de la caméra. Source de l’image: Digit.in et @OnLeaks

Le fuyant a également noté que le Pixel 6 Pro serait équipé d’un téléobjectif, une première pour les combinés Pixel. Il a ajouté qu’il semble y avoir plus d’espace entre la caméra principale et l’objectif ultra-large, indiquant que la caméra principale sera plus grande.

Trucs pour le Pixel 6 Cardan comme mode de came stable

Un autre leaker qui porte le nom de @FrontTron sur Twitter a offert des détails supplémentaires sur la caméra Pixel 6. La personne a déclaré que le Pixel 6 comporterait un nouveau mode de caméra stable semblable à un cardan. Si c’est précis, c’est déjà une mise à niveau de l’appareil photo passionnante pour le combiné, car elle devrait améliorer la stabilisation optique pour les photos et les vidéos.

Le Pixel comportera un plus grand capteur Samsung, bien que ce que cela signifie ne soit pas clair. Le fuyant a noté que Google utilisera les nouvelles puces NPU et ISP personnalisées pour offrir des performances de caméra meilleures que le Pixel 5. C’est le genre de détail que tout le monde pourrait deviner à propos d’un téléphone Pixel de nouvelle génération, cependant. Google améliore l’expérience de l’appareil photo chaque année, en s’appuyant sur ses puces personnalisées et son intelligence artificielle pour améliorer la qualité des photos Pixel.

Enfin, le fuyant dit que «de grandes améliorations» arrivent à la vidéo. Alors que Google a défié l’iPhone en ce qui concerne les performances de l’appareil photo au cours des dernières années, l’iPhone bat toujours le Pixel en ce qui concerne les performances d’enregistrement vidéo. Cependant, le responsable de la fuite n’a précisé aucun détail sur le matériel de la caméra.

Le célèbre leaker Samsung Ice Universe a publié un tweet cryptique lié à la caméra. Comme vu ci-dessus, un appareil photo Isocell de 50 mégapixels arrive bientôt. Le leaker fait probablement référence à un téléphone Samsung inédit, pas au Pixel. Mais il n’a pas précisé quels modèles recevront le nouveau capteur. Indépendamment du partenariat Google-Samsung pour la fourniture de pièces détachées pour le Pixel 6, Samsung lancera plusieurs nouveaux téléphones au cours du second semestre, y compris le nouveau Galaxy Z Fold 3.

Bien que la fuite de @ FrontTron ci-dessus ne puisse être confirmée pour le moment, il est probable que les spécifications complètes du Pixel 6 fuiront bien avant le lancement prévu en octobre. Google n’a jamais été en mesure de garder les secrets du Pixel depuis trop longtemps.

