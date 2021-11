La fuite du Samsung Galaxy S22 révèle les dates de précommande et de lancement

Samsung a tendance à lancer chaque année ses smartphones phares Galaxy S au premier trimestre. Le Galaxy S20 a été annoncé à la mi-février, tandis que le Galaxy S21 a été dévoilé un mois plus tôt que d’habitude à la mi-janvier 2021. Pour la série Galaxy S22, un rapport récent a affirmé qu’un lancement en février était gravé dans le marbre, bien que les dates exactes n’étaient pas clairs. Maintenant, quelques heures seulement après avoir publié des photos réelles du Galaxy S22 Ultra qui nous ont donné un aperçu clair de sa conception finale de type Note, Jon Prosser a également partagé les dates de précommande et de lancement de la série S22. .

Le responsable des fuites indique que les téléphones Galaxy S22 seront mis en pré-commande le 8 février 2022, ce qui est probablement aussi le jour où Samsung les annoncera lors d’un événement Unpacked. Les téléphones seront ensuite lancés dix jours plus tard, le 18 février 2022. D’après les rumeurs actuelles, ce délai semble à peu près correct et correspond au lancement des précédents appareils Galaxy S, bien que Jon Prosser n’ait historiquement pas été la source la plus précise. Ce qui reste à voir, c’est si Samsung organisera un événement Unpacked en personne ou se contentera d’une révélation virtuelle.

Samsung devrait également lancer le Galaxy S21 FE au CES 2022, de sorte que la société aura des ajouts importants à sa gamme dès le début de 2022.

La série Galaxy S22 ne s’annonce pas comme une mise à niveau matérielle majeure par rapport au Galaxy S21, avec seulement quelques modifications internes mineures et un design peaufiné sur les cartes. La configuration de l’appareil photo du Galaxy S22 Ultra restera également en grande partie inchangée et inclura une version légèrement améliorée du capteur 108MP ISOCELL HM3. Compte tenu de l’intérêt décroissant des consommateurs et de la baisse des ventes de la gamme Galaxy S ces dernières années, il sera intéressant de voir ce que Samsung fera de sa prochaine gamme Galaxy S pour augmenter ses ventes, d’autant plus que les fuites actuelles ne semblent pas si prometteuses. .

