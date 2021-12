La fuite du Samsung Galaxy Tab S8 Ultra révèle un rival de l’iPad Pro avec une encoche

En octobre, nous avons eu notre premier aperçu du design de la rumeur selon laquelle Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. De nouveaux rendus de la prochaine série Galaxy Tab S8 ont maintenant fait surface, grâce au vétéran des fuites Evan Blass.

Samsung Galaxy Tab S8, S8 Plus et S8 Ultra. pic.twitter.com/tQZNW30Dn1 – Ev (@evleaks) 6 décembre 2021

Les derniers rendus révèlent que la Galaxy Tab S8 et la Tab S8 Plus ressembleront beaucoup aux tablettes de la série Tab S7. Le Galaxy Tab S8 Ultra de Samsung, cependant, aura un design « frais » avec des lunettes plus minces et une encoche dans la lunette supérieure. Le rendu divulgué du modèle Ultra suggère également qu’il aura deux capteurs à l’avant. Il est probable que le deuxième capteur puisse être utilisé pour une fonction de déverrouillage du visage plus sécurisée.

Selon les rumeurs, la Galaxy Tab S8 Ultra de Samsung serait dotée d’un écran massif de 14,6 pouces et du chipset Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. Les modèles vanille Galaxy Tab S8 et Tab S8 Plus de Samsung devraient plutôt comporter le Snapdragon 888.

Comme les meilleures tablettes Android de Samsung, la Tab S8 Ultra est conçue pour inclure également la prise en charge du stylet S Pen. D’autres spécifications rumeurs de la prochaine tablette incluent une configuration à quatre haut-parleurs et une batterie de 11 500 mAh.

Samsung pourrait présenter la série Galaxy Tab S8 au cours du premier semestre de l’année prochaine. Une feuille de route des produits Samsung récemment divulguée a révélé que les tablettes devraient entrer en production de masse au premier trimestre 2022.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

⌚ ⌚

Le temps est venu pour Wear OS de briller

Après des données indiquant une énorme augmentation du nombre de clients achetant la Samsung Galaxy Watch Series 4, les experts sont convaincus du succès de Google avec Wear OS 3. Ils disent que davantage de fabricants adopteront la plate-forme.