La fuite du Sony Xperia Pro 1 révèle un challenger Galaxy S21 Ultra avec un capteur de caméra de 1 pouce

Sony a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il annoncerait un « nouveau produit Xperia » le 26 octobre. Bien que la société n’ait encore rien révélé sur le produit, deux nouvelles fuites sur Weibo suggèrent que l’événement verra le lancement d’un nouveau produit phare Xperia destiné chez les vloggers (via (I_LEAK_VN).

Le téléphone s’appellera apparemment le Xperia Pro 1 et pourrait faire suite au Xperia Pro annoncé par Sony l’année dernière. Comme vous pouvez le voir dans les images ci-dessous, le Xperia Pro 1 ne sera pas très différent des appareils phares actuels de Sony. Il a un rapport hauteur/largeur élevé, un bouton d’obturateur de caméra dédié et des lunettes relativement épaisses autour de l’écran.

La fuite suggère également que le téléphone utilise le même capteur principal Sony IMX800 de 1 pouce que le Sharp Aquos R6. Comme vous vous en doutez, le téléphone semble être assez épais. Bien qu’il reste à voir si le Xperia Pro 1 peut retirer la couronne de l’appareil photo du smartphone du Pixel 6 Pro, il s’agira probablement d’une mise à niveau significative par rapport aux précédents téléphones phares de la société.

Semblable au Xperia Pro, Sony proposera également quelques accessoires intéressants avec le Pro 1 pour le rendre plus attrayant pour les vloggers. Comme on peut le voir sur l’image ci-dessous, l’accessoire « Moniteur Vlog » permettra aux vloggers de capturer plus facilement des vidéos à l’aide de la caméra arrière.

Inutile de dire que le Xperia Pro 1 semble être un appareil très impressionnant et pourrait donner aux meilleurs téléphones Android de Samsung une course pour leur argent. Selon le prix du Xperia Pro, cependant, le Pro 1 peut être presque aussi cher que le Galaxy Z Fold 3.

