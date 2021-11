La fuite d’une vidéo de Resident Evil 4 VR suggère que le DLC gratuit Mercenaries arrivera en 2022

Une fuite vidéo suggère que Resident Evil 4 VR pourrait recevoir une mise à jour gratuite qui ajoute le mode The Mercenaries en 2022, repéré pour la première fois par Biohazard Declassified (via UploadVR).

Selon le rapport, une bande-annonce du très demandé mode Mercenaries est brièvement apparue sur la chaîne YouTube d’Oculus avant d’être supprimée. Cependant, les utilisateurs ont quand même réussi à enregistrer la bande-annonce et à la republier sur YouTube. La bande-annonce divulguée indique que le DLC The Mercenaries « arrive en 2022 » en tant que « mise à jour gratuite sur Meta Quest 2 ».

Certains fans de la série ont été déçus d’apprendre que Mercenaries n’était pas inclus dans RE4VR, ce qui vous met au défi de tuer des hordes d’ennemis et d’accumuler autant de points que possible avant la fin du temps imparti. Comme le note UploadVR, le mode Mercenaries est présent dans toutes les versions de RE4, à l’exception de RE4VR. Vous pouvez également trouver le mode dans RE3: Nemesis, RE5, RE6, RE Village et dans son propre spin-off RE: The Mercenaries 3D.

L’Oculus Quest 2 sera bientôt connu sous le nom de Meta Quest 2

RE4VR est sorti sur l’Oculus Quest 2 le mois dernier sans les add-ons fournis par le passé, notamment The Mercenaries, Separate Ways et Assignment: Ada. Notre examen du RE4VR vous donne un meilleur aperçu du jeu de base, qui s’est avéré meilleur que nous le pensions.

Comme vous pouvez également le voir dans la bande-annonce divulguée, Facebook (qui appartient maintenant à Meta) a remplacé le « Oculus Quest 2 » par son nom et son logo remaniés, l’appelant le « Meta Quest 2 ». Le changement de marque s’est même infiltré sur le site Web d’Oculus, où vous verrez le nom et le logo de Meta estampés dans le coin supérieur gauche de l’écran (via UploadVR). Meta prévoit de supprimer progressivement la marque Oculus en 2022, juste à temps pour la sortie potentielle de The Mercenaries.

Correction le 21 novembre, 16h10 HE : Une version antérieure de cette histoire indiquait à tort que UploadVR avait pour la première fois annoncé la nouvelle de la bande-annonce, alors qu’elle était en fait Biohazard Declassified. Nous regrettons l’erreur.