La fuite marketing de Meaty Pixel 6 révèle les mises à jour, la durée de vie de la batterie, les appareils photo, etc.

Nous sommes encore à plus d’une semaine de l’événement de lancement de Google pour le Pixel 6, mais il semble que Carphone Warehouse soit revenu à ses vieilles astuces. Les pages marketing des deux téléphones ont été rendues publiques sur le site Web de l’entreprise ce matin, et en dehors d’une fiche technique complète, peu de choses ont été laissées à l’imagination.

La fuite d’aujourd’hui est une gracieuseté de fuites notables, qui ont tweeté les URL des deux listes de produits tôt samedi matin. Juste avant la publication, Carphone Warehouse a mis les deux sites Web hors ligne, mais comme le dit le proverbe, « Internet est éternel ». En plus des archives Web, nous avons réussi à capturer l’intégralité de chaque site – et il y a beaucoup à apprendre de ces informations marketing.

Commençons par le plus petit Pixel 6. Google met beaucoup l’accent sur quatre aspects de son nouveau téléphone : son Tensor SoC, le système de caméra amélioré, l’amélioration de la durée de vie de la batterie et le renforcement de la sécurité de la puce Titan M2. Nous sommes très curieux de savoir comment Tensor fonctionnera au quotidien, mais malheureusement, aucun score de référence n’est disponible. Google dit que le Pixel 6 est son appareil le plus rapide à ce jour, offrant « des performances jusqu’à 80 % plus rapides », bien qu’il ne soit pas clair quel est le point de comparaison ici.

En ce qui concerne l’appareil photo, ce capteur 50MP précédemment divulgué reçoit une confirmation supplémentaire ici, et il est capable de capturer 150% de lumière en plus que le Pixel 5. Google met également en évidence l’objectif ultra-large 12MP, bien que toute personne intéressée par le téléobjectif 48MP devra ressort pour le plus grand modèle. Sans surprise, le traitement du Pixel 6 et les prises de vue alimentées par l’IA retiennent le plus l’attention, avec le mode mouvement, les portraits et cette nouvelle fonction «Magic Eraser» parmi les points forts.

La durée de vie de la batterie adaptative toute la journée – ainsi que le mode « Extreme Battery Saver » – devrait suffire à faire passer tous les utilisateurs, sauf les plus exigeants, sans recharge tout au long de la journée. Google annonce également son nouveau Pixel Stand – capable de fonctionner à 23 W – comme l’un des meilleurs moyens de charger votre téléphone, avec une charge filaire de 30 W également incluse. Material You, la traduction en temps réel et les fonctions de sécurité et de confidentialité reçoivent également des éloges.

Alors que le Pixel 6 semble commercialisé comme un appareil complet et « touche-à-tout », son grand frère est bien évidemment le téléphone de toute personne obsédée par la photographie mobile. Les supports marketing du Pixel 6 Pro plongent beaucoup plus profondément dans l’appareil photo, présentant ses trois objectifs avec le même niveau de détail. Ce téléobjectif 48MP promet un zoom optique 4x, tandis que la caméra frontale arbore un champ de vision de 94 degrés pour des selfies ultra-larges.

Le plus grand modèle bénéficie également de quelques autres améliorations notables. Google se vante de la durée de vie du Pixel 6 Pro au-delà de 24 heures avec une seule charge, avec une charge rapide capable d’alimenter jusqu’à 50% en 30 minutes. La technologie LTPO de l’écran permet au taux de rafraîchissement de chuter jusqu’à 10 Hz, ce qui devrait donner à cette batterie un autre gros coup de pouce. Enfin, la section de sécurité du Pixel 6 Pro présente les options « Déverrouillage du visage et des empreintes digitales », alors que le Pixel 6 ordinaire ne propose que ce dernier. Si le déverrouillage du visage est quelque chose que vous voulez dans votre prochain appareil, vous devrez vous tourner vers le plus grand modèle.

Une dernière remarque pour tous ceux qui cherchent à choisir un smartphone qui durera des années : les deux modèles incluent au moins cinq ans de mises à jour de sécurité. C’est l’un des meilleurs supports que nous ayons vus sur n’importe quel appareil Android à ce jour. Considérant que les « mises à jour fiables » étaient le choix le plus populaire dans notre sondage sur les fonctionnalités téléphoniques indispensables de la semaine dernière, c’est une fonctionnalité difficile à ignorer.

Cette révélation précoce n’est pas la première fois que Carphone Warehouse partage publiquement des informations sur des appareils non annoncés de Google. Il y a deux ans, le matériel marketing du Pixel 4 a été mis en ligne 24 heures plus tôt que prévu. Alors que les Pixel 6 et 6 Pro sont techniquement « annoncés », aucun n’a reçu autant de détails – et avec une semaine et demie à faire, tout ce qui reste vraiment à apprendre est la disponibilité et les prix.

12 nouvelles applications Android remarquables et fonds d’écran animés des deux dernières semaines, y compris Project Activate, HelloSign et Chroma Galaxy Live (9/18/21 – 10/2/21)

Lire la suite

A propos de l’auteur

Will Sattelberg (598 articles publiés)



Will est un passionné d’Android depuis qu’il a obtenu son premier smartphone en 2011. Il adore regarder des films, a un arriéré sans fin de jeux vidéo et produit un podcast comique pendant son temps libre. Il vit à Buffalo, NY et est prêt à vous donner des recommandations d’ailes de poulet à tout moment. Il suffit de demander.

Plus de Will Sattelberg