La fuite ‘No Way Home’ nous donne un premier aperçu des autres variantes de Spider-Man

Sony a finalement publié la première bande-annonce de Spider-Man: No Way Home lundi soir. Environ un jour plus tôt, nous avons vu une version floue et inachevée de la bande-annonce qui a fuité en ligne. La bande-annonce révèle tout ce que Sony et Marvel sont prêts à dire au public à ce stade. Le premier teaser confirme que le multivers jouera un rôle majeur dans le film. Il fait également les premiers pas vers la confirmation du plus gros spoiler du film. Nous pouvons voir le méchant de Spider-Man 3 dont l’apparition dans le film est déjà confirmée. C’est Doc Ock d’Alfred Molina, l’acteur ayant divulgué ce grand secret de No Way Home il y a des mois.

La première bande-annonce ne montre pas les super-héros que nous mourons d’envie de voir, maintenant que le grand secret de No Way Home est dévoilé. Mais une fuite de photos distincte pourrait nous donner un premier aperçu des deux autres variantes de Spider-Man : Tobey Maguire et Andrew Garfield.

Meilleure offre du jour Mettez Alexa mains libres dans votre voiture pour seulement 19,99 $ avec ce superbe appareil à prix réduit d’Amazon ! Prix : 49,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Où sont Tobey Maguire et Andrew Garfield ?

La première bande-annonce finale et la version divulguée sont identiques en ce qui concerne les scènes et les dialogues. La bande-annonce montre de nombreuses stars principales du film, y compris certains des habitués attendus. Nous voyons Peter Parker (Tom Holland), Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), MJ (Zendaya), Doc Ock (Alfred Molina), Tante May (Marisa Tomei), Ned (Jacob Batalon) et Happy (Jon Favreau). Il y a aussi un grand camée de Wong (Benedict Wong) dans le film. C’est le deuxième caméo de Wong cette année après la surprise de Shang-Chi. Nous entendons également la voix de J. Jonah Jameson (JK Simmons) au début du clip.

Mais savez-vous qui ne figure pas dans la première bande-annonce de Spider-Man 3 ? Tobey Maguire et Andrew Garfield, les acteurs qui joueront les deux versions de Spider-Man en réalité alternative de Sony dans No Way Home. C’est le plus grand secret de polichinelle d’Hollywood en ce moment, un secret que Sony et Marvel n’ont pas pu empêcher de divulguer.

La fuite de photos de No Way Home Spider-Men

Bien que la première bande-annonce de Spider-Man 3 ne nous donne pas ces deux personnages, une fuite différente pourrait bien le faire.

Sans plus tarder, c’est l’image qui est apparue sur les réseaux sociaux lundi, quelques heures avant la sortie de la première bande-annonce de No Way Home. Comme c’est toujours le cas avec les fuites de No Way Home, la photo était accompagnée d’avertissements indiquant qu’elle pourrait être fausse.

La fuite de photos de l’ensemble No Way Home présumée montre Tobey Maguire et Andrew Garfield comme des variantes de Spider-Man. Source de l’image : Reddit

C’est peut-être la première photo de No Way Home qui montre les deux autres versions de Spider-Man. Il semble que Maguire et Garfield soient tous deux vus sur un échafaudage tout en se préparant à filmer.

Certains disent que la nouvelle fuite de No Way Home est réelle

Le compte Twitter @ViewerAnon indique que l’image “transparente” est réelle et que les artefacts d’image sont dus à “l’obturateur et à une caméra en mouvement”.

L’image “transparente” de Tobey/Andrew est due à l’obturateur et à une caméra en mouvement. C’est vrai. – VA (@ViewerAnon) 23 août 2021

Séparément, d’autres ont trouvé une image similaire de l’ensemble No Way Home montrant le même endroit où les Spider-Men de Maguire et Garfield sont vus ci-dessus :

Ouais pic.twitter.com/6UfoB89fo6 – Brady Bohner 0❓❓ (@BradyHarding7) 23 août 2021

Bien sûr, cela ne suffit pas à confirmer que ces deux variantes de Spider-Man apparaîtront dans le film. Mais la bande-annonce montre un méchant des films de Sony, et c’est Doc Ock de Molina. En plus de cela, quatre autres membres des Sinister Six apparaissent dans la bande-annonce. Il vous suffit de continuer à mettre le clip en pause pour les repérer.

Plus de preuves que Tobey Maguire est dans No Way Home

Si vous n’êtes toujours pas convaincu que No Way Home est un film multivers qui implique d’anciens acteurs de Peter Parker, alors nous avons encore plus de preuves pour vous. Un nouveau jouet No Way Home montrant une “Variant Spider-Man” a fuité. À première vue, voici le Spider-Man de Maguire :

Tobey Toy est réel !!!! pic.twitter.com/NLF5y16Xb5 – Spider-Man No Way Home, Venom et Morbius News   (@spidervenom69) 24 août 2021

Enfin, l’acteur JB Smoove a apparemment confirmé que Tobey Maguire était dans No Way Home dans une interview avec The Illuminerdi. Tout d’abord, l’acteur a déclaré que James Foxx revenait en Electro dans No Way Home :

Bien sûr mec, Jamie Foxx revient, bébé. Allez, quoi de neuf, Jamie ! C’est mon mec juste là, je suis excité, je suis très excité à ce sujet.

Lorsqu’on lui a demandé quelle version de Spider-Man il était le plus excité de voir partager l’écran avec Tom Holland, Smoove a choisi Tobey Maguire.

Spider-Man: No Way Home sortira le 17 décembre, nous avons donc tout le temps de voir si Sony et Marvel confirmeront que Maguire et Garfield sont dans le film avant sa première. Heureusement, le film ne semble pas être retardé à ce stade, car la bande-annonce indique toujours la même date de lancement.