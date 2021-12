La fuite OPPO Find N nous donne le meilleur aperçu du premier téléphone pliable d’OPPO

OPPO a finalement dévoilé son premier téléphone pliable il y a quelques jours après que des rumeurs aient fait état plus tôt cette année de travailler sur un challenger Samsung Galaxy Z Fold 3. Alors que le teaser nous a donné un aperçu de ce à quoi ressemblerait l’appareil, il nous a laissé en vouloir plus.

Grâce au leaker fiable Evan Blass, nous avons maintenant une poignée d’images de haute qualité de l’OPPO Find N qui révèlent ce qui manquait dans le teaser officiel : le dos du téléphone. Si l’on en croit la fuite, le prochain téléphone pliable aura une configuration à triple caméra à l’arrière, similaire au Galaxy Z Fold 3.

OPPO Find N pic.twitter.com/MMzGo5270U – Ev (@evleaks) 10 décembre 2021

La bosse de la caméra est également perceptible, et elle est étonnamment similaire à l’OPPO Find X3 Pro. De plus, la charnière porte un texte indiquant « Designed for Find ». Quelques détails sur son affichage ont également émergé de la fuite, notamment le taux de rafraîchissement de l’écran de 120 Hz, la luminosité de 800 nits et un rapport hauteur/largeur de 8,4: 9.

L’appareil peut également inclure des caméras selfie perforées sur les écrans interne et externe. Il a également un design pliable vers l’intérieur et des coins arrondis, comme on le voit dans le teaser précédent.

Evan Blass a également divulgué un tas de variantes de couleurs du téléphone et certaines spécifications d’affichage. L’OPPO Find N peut être disponible en gris, blanc et violet.

Avec les appareils pliables devenus grand public grâce aux Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3, OPPO a clairement un véritable défi à relever. Le PDG de OnePlus, Pete Lau, qui supervise également le projet de téléphone pliable d’OPPO, a récemment révélé que le Find N avait traversé six générations de prototypes et quatre ans de R&D.

Il reste à voir si ce laps de temps est suffisant pour que les meilleurs téléphones pliables en aient pour leur argent. Nous en saurons certainement plus sur le téléphone lorsque OPPO le dévoilera le 15 décembre.

