La fuite pliable d’Oppo suggère une alternative intrigante au Galaxy Z Fold 3

Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

TL;DR

Des détails concernant un téléphone Oppo pliable auraient été divulgués en ligne. Il semble que l’appareil pourrait avoir un écran plus grand que le Galaxy Z Fold 3, par exemple.

Oppo a dévoilé un prototype de téléphone enroulable plus tôt cette année, nous montrant une alternative intrigante aux téléphones pliables. Cependant, des rumeurs précédentes indiquent que la société travaille également sur un pliable, et il semble que des détails plus apparents aient été divulgués en ligne.

La station de chat numérique Weibo leaker régulière a publié de prétendues spécifications pour un téléphone pliable Oppo. Le pronostiqueur affirme que l’appareil dispose d’un écran pliable de 7,8 pouces à 8 pouces à 120 Hz (avec une résolution de niveau QHD), d’un SoC Snapdragon 888, d’un appareil photo principal IMX766 50MP et d’un appareil photo selfie 32MP.

Parmi les autres spécifications notables mentionnées par le responsable de la fuite, citons un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté et Color OS 12 sur Android 11. Consultez le message traduit automatiquement ci-dessous.

Digital Chat Station a noté dans les commentaires que les proportions de l’appareil sont similaires à celles du Huawei Mate X2, suggérant que nous avons un facteur de forme de type Galaxy Fold plutôt qu’un design à clapet Z Flip.

La taille de l’écran pliable revendiquée pourrait signifier un écran plus grand que le panneau de 7,6 pouces du Galaxy Z Fold 3 si nous supposons un rapport hauteur/largeur similaire. Ce capteur de caméra 50MP IMX766 serait également de niveau phare sur papier, avec des goûts de l’Oppo Find X3 Pro l’utilisant à bon escient. Ce capteur ouvre également la porte à l’enregistrement vidéo 8K, ce qui manque sur le pliable de Samsung.

Il n’y a évidemment aucun mot officiel sur une date de lancement ou une disponibilité, mais les rumeurs précédentes indiquaient un lancement en 2022. Nous pourrions donc attendre longtemps avant de voir l’appareil pour la première fois.