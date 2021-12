La fuite vidéo du Galaxy S22 met en évidence les différences de conception entre les modèles

La préparation du lancement de la série Galaxy S22 sera intéressante alors que nous essayons de comprendre comment Samsung prévoit de positionner (et même de nommer) le S22 Ultra premium non seulement par rapport aux meilleurs téléphones Android de 2022, mais aux autres téléphones de la gamme. Cependant, une nouvelle fuite montre à quel point l’appareil sera visuellement différent des autres modèles S22.

Une vidéo publiée par OnLeaks montre trois unités factices Galaxy S22 côte à côte. La première chose que vous remarquerez dans la vidéo est à quel point le plus grand S22 Ultra est différent des autres.

Alors que la conception globale est plus similaire à celle du Galaxy Note 20 Ultra, le module de caméra arrière élimine la bosse que nous connaissons et aimons tous, à la place de la disposition de type LG Velvet que nous avons vue dans les fuites précédentes.

Pendant ce temps, les Galaxy S22 et S22+ ressemblent beaucoup à leurs prédécesseurs avec la bosse de la caméra arrière. Cependant, ils sont présentés avec une finition brillante au lieu de la finition mate sur l’Ultra. Le cadre semble également beaucoup plus plat, coïncidant avec les précédents rendus divulgués et l’affirmation selon laquelle ils présenteraient un design plus proche de l’iPhone 13.

Alors que le jury ne sait pas exactement comment Samsung nommera le plus grand modèle Ultra (certaines rumeurs indiquent qu’il ira avec un surnom Note), les modèles factices montrent que Samsung envisage peut-être de faire ressortir l’appareil des autres modèles, au moins visuellement.

Alors que l’année touche à sa fin, il ne reste plus beaucoup de temps avant que Samsung ne lance la série Galaxy S22 fin janvier/début février. Cela signifie que nous pouvons nous attendre à beaucoup plus de fuites d’ici là, il ne faudra donc pas longtemps avant d’en savoir plus sur les plans de Samsung.