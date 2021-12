La fuite vidéo du Galaxy S22 révèle les conceptions finales des trois modèles

Décembre est un mois relativement calme pour les sorties de nouveaux produits, mais les fuites continuent toute l’année. Lundi, le prolifique leaker Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks) a partagé une vidéo de trois modèles factices Galaxy S22. Ils semblent présenter les conceptions finales du Galaxy S22, du Galaxy S22 Plus et du Galaxy S22 Ultra. Comme prévu, il existe des différences majeures entre les modèles.

La fuite vidéo du Galaxy S22 révèle les conceptions finales

Si vous avez suivi les fuites du Galaxy S22 ces derniers mois, vous savez déjà à quoi ressemblent les nouveaux modèles. Comme les fuites précédentes l’ont suggéré, le Galaxy S22 et le Galaxy S22 Plus présenteront des conceptions similaires à celles de leurs prédécesseurs. Dans la vidéo, les mannequins S22 et S22 Plus semblent plutôt familiers, bien que les bords semblent être un peu plus plats que ceux des modèles S21. Peut-être que Samsung prend une page du livre d’Apple. Après tout, Apple a aplati les bords de chaque modèle d’iPhone 12 et a poursuivi la tendance avec l’iPhone 13 plus tôt cet automne.

Mais la vraie star du spectacle ici est le Galaxy S22 Ultra. Tous les signes indiquent que le modèle Ultra usurpe le Galaxy Note cette année. Pendant des mois, des rapports affirmaient que Samsung retirerait sa gamme Note et apporterait de nombreuses fonctionnalités de signature au S22 Ultra. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, le modèle factice Galaxy S22 Ultra a une fente en bas pour le S Pen. C’était autrefois la caractéristique déterminante du Note, mais il a maintenant été adopté par le Galaxy S22 Ultra.

Autres changements de conception notables

Outre sa taille et sa forme, l’élément de conception du Galaxy S22 Ultra qui se démarque le plus est le réseau de caméras arrière. Alors que les S22 et S22 Plus ont conservé le module de découpe d’angle de la dernière génération, le S22 Ultra a un panneau arrière solide avec les lentilles dispersées dans le coin supérieur gauche.

Alors que les conceptions de smartphones ont convergé ces dernières années, de nombreux fabricants de téléphones ont eu du mal à faire tourner les têtes avec leurs nouveaux téléphones. Il s’agit d’un nouveau look pour un téléphone Galaxy, et il sera intéressant de voir comment les consommateurs réagissent. Le fait qu’il s’agisse du seul modèle phare Galaxy 2022 avec un look non conventionnel pourrait inciter encore plus de gens à passer au S22 Ultra l’année prochaine.

À moins de quelque chose de vraiment désastreux, la série Galaxy S22 devrait être lancée au début de 2022. Alors que Samsung a sorti le Galaxy S21 en janvier dernier, la société sort généralement son dernier téléphone phare en février ou mars. Selon les dernières fuites, nous ne devrions pas nous attendre à voir le Galaxy S22 avant début février. Quoi qu’il en soit, malgré la pénurie de puces et les problèmes persistants de la chaîne d’approvisionnement, il semble que Samsung lancera le Galaxy S22 à temps en 2022.

Quant au prix, nous serions surpris si Samsung s’éloignait du barème de prix des modèles de l’année dernière. Si tel est le cas, le Galaxy S22 coûtera 800 $, le Galaxy S22 Plus coûtera 1 000 $ et le Galaxy S22 Ultra coûtera 1 200 $.