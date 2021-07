La fuite vidéo du Samsung Galaxy Watch 4 Classic montre tout

in

Evan Blass vient de publier des vidéos divulguées qui montrent le Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Chaque vidéo se concentre sur l’un des trois coloris différents : noir, gris et blanc. La montre semble être un hybride entre la Galaxy Watch 3 et la Galaxy Watch Active 2.

Nous avons déjà vu de nombreux rendus pour les prochaines montres Galaxy de Samsung. Ces rendus nous donnent une bonne idée de ce à quoi ils pourraient tous ressembler.

Mais ne serait-ce pas génial si nous pouvions voir une vidéo pour avoir une meilleure idée ? Qu’en est-il d’une vidéo à 360 degrés qui tourne pour que nous puissions la voir sous tous les angles ? Eh bien, vous pouvez remercier Evan Blass d’avoir fourni exactement cela, du moins en ce qui concerne le Samsung Galaxy Watch 4 Classic.

Vous pouvez voir l’une des vidéos qu’il a partagées ci-dessous. Il a également partagé des vidéos identiques pour les modèles gris et noir.

Une fuite de vidéo sur la Samsung Galaxy Watch 4 Classic

Bien sûr, le gros argument de vente de cette montre (et de la Galaxy Watch 4) sera le logiciel. L’hybride Wear OS et Tizen de Google et Samsung fera ou détruira probablement le succès de cette gamme. Malheureusement, ces rendus ne nous donnent pas grand-chose à faire en ce qui concerne le logiciel.

Avec toutes ces fuites, cependant, il est très probable que nous verrons Samsung annoncer quelque chose bientôt en ce qui concerne la date de sortie des Samsung Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic.