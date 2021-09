La fuite vidéo ‘No Way Home’ confirme le spoiler le plus fou de Spider-Man

Les fuites de Spider-Man: No Way Home sont soit le pire cauchemar de Sony, soit une brillante campagne marketing. Indépendamment de ce que Sony et Marvel pourraient penser de la grande surprise de No Way Home gâchée encore et encore en ligne, ce ne sont pas que de mauvaises nouvelles. Le flux ininterrompu de fuites de No Way Home signifie que les fans continuent de parler du prochain film. Et ce bavardage en ligne est la meilleure promotion que Sony et Marvel puissent espérer. Depuis l’arrivée de la première bande-annonce de No Way Home, nous avons vu trois photos connectées qui semblaient confirmer le plus gros spoiler du film. Ils nous ont donné notre premier aperçu de Tobey Maguire et Andrew Garfield en tenue de Spider-Man. Plutôt que de laisser les images seules, Sony a confirmé qu’elles étaient authentiques en déposant des demandes de droits d’auteur contre chacune d’entre elles. Mais savez-vous ce qui est encore mieux que de voir Garfield habillé en Spider-Man sur une photo ? Une fuite vidéo No Way Home de la même scène.

La photo confirmée de Spider-Man 3 fuit

La décision de Sony de déposer les demandes de droits d’auteur est au mieux étrange. Il n’y a aucun moyen d’éliminer complètement les images et les vidéos d’Internet, et Sony aurait dû le savoir. La seule chose que Sony a accomplie a été de confirmer que ces photos – qui ont toutes été divulguées par le même mystérieux “Spider-Fan” – sont authentiques.

Pour récapituler rapidement, les images montraient Maguire et Garfield vêtus de costumes Spider-Man. Ils étaient debout ou accroupis au sommet d’un échafaudage, entourés de nombreux écrans bleus. Les images suggèrent qu’elles sont sur un plateau de tournage pour No Way Home. Ce sont les revendications de droits d’auteur de Sony contre ces photos qui ont pratiquement confirmé leur légitimité.

Mais les images fixes n’étaient peut-être pas des photos, pour commencer. Il s’agissait peut-être de captures d’écran de vidéos No Way Home sans VFX. C’est ce que suggère la fuite vidéo No Way Home suivante.

La vidéo ci-dessous compte près de 400 000 vues sur Twitter. C’est un chiffre incroyable, prouvant encore à quel point les gens sont excités pour No Way Home. Là encore, la première bande-annonce a battu les records de Endgame, donc les fans de Marvel se soucient clairement de ce film. Cela montre également que de nombreux fans savent déjà que Maguire et Garfield seront Spider-Men aux côtés de Tom Holland dans No Way Home.

Voici un autre regard, pour quand celui-ci est inévitablement supprimé:

La nouvelle fuite vidéo No Way Home

On ne sait pas d’où vient la fuite vidéo, mais elle a le même filigrane «Spider-Fan» que toutes les photos divulguées que Sony a supprimées. L’une de ces captures d’écran provient probablement de cette scène particulière. Ce n’est qu’une question de temps avant que Sony ne le supprime de Twitter. Mais beaucoup de gens l’auront vu d’ici là. Sans compter que le clip sera reuploadé sur les réseaux sociaux même si celui-ci disparaît.

Cela dit, nous n’avons aucune idée de ce qui se passe dans la scène. La variante Peter Parker de Garfield est assez bouleversée. Ou peut-être est-ce Garfield, l’acteur, qui est juste très sérieux entre les prises. La fuite vidéo n’a pas de son, nous ne pouvons donc pas entendre ce que dit Garfield.

Ce qui est remarquable, ce sont les mains sur le côté gauche. Ils appartiennent à une variante différente de Spider-Man. Et nous savons d’après les fuites de photos que ce sont les mains de Tobey Maguire. Il devrait se tenir à l’endroit que Garfield regarde. Et Maguire porte également son costume Spider-Man.

Les rumeurs disent que Sony et Marvel confirmeront une fois pour toutes les grandes fuites de No Way Home dans la deuxième bande-annonce à venir. Maguire et Garfield apparaîtront tous deux comme des variantes de Spider-Man dans un nouveau clip fin octobre.