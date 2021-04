La fumée de tabac et la pollution automobile nuisent à la santé émotionnelle des enfants

30/04/2021 à 08h58 CEST

le impact de la fumée de tabac et de la pollution atmosphérique avoir un impact négatif sur le comportement émotionnel des enfants dans leurs premières années de vie.

Telle est la conclusion à laquelle est parvenu un groupe de scientifiques dirigé par l’Institut de santé mondiale de Barcelone (ISGlobal) et basé sur six cohortes longitudinales de naissance de six pays européens. Publiée dans le magazine «Environmental International», la recherche fait partie du projet européen «Human Early-Life Exposome (HELIX)».

Sur le terrain 1287 garçons et filles âgés de 6 à 11 ans ont été suivis. Ils ont été mesurés 88 facteurs environnementaux prénatals et 123 facteurs environnementaux des garçons et des filles d’âge scolaire, qui comprenait des expositions extérieures, intérieures, chimiques, de style de vie et sociales.

Il est bien connu que l’enfance est une période critique pour la santé mentale et le bien-être des gens. La raison est simple: c’est à ce moment que le développement du cerveau s’accélère. Les causes des problèmes de comportement ne sont pas bien comprises, mais on sait que la composante génétique limitée impliquée dans ces troubles interagit avec de multiples expositions sociales et physiques qui sont particulièrement sensibles dans les périodes prénatales et infantiles.

Il s’agit de la première étude de l’impact que l’exposome – un groupe d’expositions environnementales (chimiques et non chimiques) – pendant les étapes prénatales et postnatales peut avoir sur le comportement des enfants.

Désormais, les scientifiques disposent de nouvelles données grâce à ce qui est la première étude de l’impact que l’exposome – un groupe d’expositions environnementales (chimiques et non chimiques) – pendant les stades prénataux et postnatals peut avoir sur le comportement des enfants. Jusqu’à présent, ces expositions environnementales avaient été étudiées séparément et non de manière multiple..

Pendant la grossesse, le tabagisme et la traite étaient les facteurs qui montraient les associations les plus fortes avec les problèmes de comportement. «Nous avons constaté que l’exposition maternelle à la fumée de tabac pendant la grossesse était l’exposition prénatale la plus importante liée aux problèmes émotionnels et comportementaux chez les garçons et les filles», explique Léa Maitre, première auteure de l’étude et chercheuse postdoctorale à ISGlobal.

Il faut se rappeler que cette exposition maternelle au tabagisme «est étroitement liée à d’autres co-expositions, telles que les symptômes de psychopathologie parentale, les facteurs socio-économiques, les habitudes tabagiques du père et l’environnement familial (qualité de l’attachement, du soutien et de la stimulation auxquels un enfant est exposé à la maison), ce qui peut expliquer une grande partie de l’effet du tabagisme maternel pendant la grossesse sur le comportement du nourrisson.

Syndromes comportementaux et TDAH

L’étude a également révélé que l’augmentation de la densité de la circulation des véhicules résidentiels sur l’autoroute la plus proche pendant la grossesse était associée à des scores plus élevés pour les problèmes d’externalisation (syndromes comportementaux agressifs et non conformes aux règles) et le TDAH. L’explication biologique est plausible, bien que les mécanismes exacts par lesquels cela se produit restent insaisissables.

L’exposition postnatale au tabac et la densité de la circulation automobile n’étaient pas aussi fortement associées au comportement des garçons et des filles que pendant la grossesse, ce qui peut indiquer que la période de grossesse est plus sensible aux effets néfastes de ces expositions. Cela se produirait en partie en raison du développement rapide du système nerveux à ce stade, mais aussi parce que l’exposition a lieu dans l’utérus, entre autres hypothèses.