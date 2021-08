La fumée des feux de forêt atteint le pôle Nord pour la première fois de l’histoire | Vie

in

Une combinaison mortelle de sécheresse extrême et de chaleur a fait de cette année un record d’incendies de forêt dans le monde.

Année après année, des incendies se produisent pendant l’été, brûlant tout sur leur passage et faisant disparaître notre faune et notre flore, avec des millions d’espèces en danger d’extinction.

Mais il y a un fait déchirant, et c’est pour la première fois dans l’histoire, la fumée des incendies de forêt a atteint le pôle nord, comme le révèlent de nouvelles images satellites de la NASA. Plus précisément, nous parlons des incendies de forêt qui se produisent dans la forêt boréale dense de Sibérie, et qui ont laissé les scientifiques surpris par un fait impensable il y a quelques décennies.

Ces feux de forêt brûlent dans la république sibérienne de Sakha, et ils ont déjà émis 505 mégatonnes de dioxyde de carbone, selon le service de surveillance par satellite Copernicus de l’Union européenne.

Les températures extrêmes que nous connaissons cet été ne font qu’alimenter les incendies estivaux, un climat qui a également entraîné une sécheresse record de 150 ans, selon le Moscow Times. A cela, il faut ajouter le récent rapport des Nations Unies publié lundi dernier, qui déclare que les six dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées dans le monde.

La fumée couvre le ciel sur environ 3 200 km d’est en ouest et 4 000 km du nord au sud, s’étendant du pôle nord à la Mongolie, révèle le rapport de la NASA.

Le transport à l’échelle continentale de fumée provenant d’incendies de forêt nord-américains et russes autour de l’hémisphère N et à travers l’océan Arctique se poursuivra pendant les prochains jours. @CopernicusECMWF Atmosphere Monitoring Service @ECMWF prévisions d’aérosols du 4 août 00 UTC https://t.co/8KfS7sj7he pic.twitter.com/fsDtOnjw5X – Mark Parrington (@m_parrington) 4 août 2021

Les incendies de forêt ne sont pas très fréquents en Sibérie car la forêt de taïga prédominante de la région est couverte de pergélisol. « La République de Saja, le plus grand territoire de Russie, qui était autrefois connu sous le nom de Royaume du pergélisol, est (maintenant) en train de devenir la capitale des incendies de forêt », déclare le Siberian Times.

Les incendies de forêt de cette année ont brûlé plus de 14 millions d’hectares à travers la Russie, faisant de 2021 la deuxième pire saison des incendies au cours des deux dernières décennies.