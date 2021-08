La fumée des feux de forêt augmente le risque d’accouchement prématuré

29/08/2021 à 00h01 CEST

Exposition à fumée des feux de forêt pendant la grossesse augmente le risque de accouchement prématuré.

Ceci est suggéré par une nouvelle étude qui enregistre jusqu’à 7 000 naissances prématurées en Californie attribuable à l’exposition à la fumée des feux de forêt entre 2007 et 2012.

Ces naissances ont eu lieu avant 37 semaines de grossesse, lorsque le risque de complications diverses est assez élevé.

Cette recherche étonnante, publiée dans la revue Environmental Research, a été menée par le Université de Stanford, aux Etats-Unis.

Comment la fumée peut-elle accélérer le travail ?

L’enquête a été menée un an après la vague de feu de forêt qui a brûlé plus d’un million et demi d’hectares en Californie.

Cela a produit l’une des pires contaminations jamais enregistrées dans l’État. Plus de la moitié de la population a subi une qualité de l’air évalué dans la gamme de malsain à dangereux.

Quelque chose que peu de gens savent, c’est que la fumée des incendies de forêt contient des niveaux élevés du type de pollution particulaire le plus mortel, connu sous le nom de PM 2.5.

Ces taches de suie toxique Ils sont si fins qu’ils peuvent s’enfoncer profondément dans les poumons et pénétrer dans la circulation sanguine.

Cette particularité est ce qui pourrait déclencher une réponse incendiaire commencer le travail, selon les auteurs de l’étude.

Les résultats montrent que la fumée des feux de forêt peut avoir contribué à plus de 6 % des naissances prématurées en Californie au cours de la pire année de l’étude, 2008.

Un risque qui augmente de jour en jour

Les chercheurs ont analysé les données satellitaires du colonnes de fumée de chacun des 2610 codes postaux. Ils ont obtenu ces données grâce à la collaboration de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Ils ont lié ces données à des estimations de la PM 2,5 pollution au niveau du sol et des enregistrements de naissances de Californie, à l’exclusion des jumeaux ou triplés, qui arrivent généralement plus tôt.

Ainsi, ils ont observé comment les modèles de accouchement prématuré lorsque le nombre et l’intensité des jours de fumée ont dépassé la normale.

Ils ont découvert que chaque jour supplémentaire d’exposition fumer pendant la grossesse le risque a augmenté du travail prématuré.

« À l’avenir, il y aura une exposition plus fréquente et plus intense à la fumée des feux de forêt. En conséquence, le fardeau de la santé est susceptible d’augmenter, en particulier à cause des naissances prématurées », explique l’auteur principal Sam Heft-Neal.

Le plus dangereux pendant le deuxième trimestre de la grossesse

Une semaine entière d’exposition traduite en une 3,4% de risque plus élevé par rapport à une mère non exposée à la fumée.

De plus, l’exposition à une forte fumée au cours du deuxième trimestre (entre 14 et 26 semaines de grossesse) était toujours en augmentation plus les risque.

“Bien qu’il soit extrêmement difficile en tant que société d’éliminer complètement tous les polluants, nos recherches suggèrent qu’une réduction pourrait être bénéfique pour la santé publique”, ajoute le co-auteur de l’étude Marshall Burke.

Cette étude est l’une des premières à établir un lien entre l’effet de la fumée des feux de forêt sur les naissances prématurées. Il est également un pionnier dans la détermination de la l’importance du moment de l’exposition.