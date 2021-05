La fumée pop tuée pour une montre Rolex, une enquête révèle

Pop Smoke a été abattu lors d’une tentative de vol en février 2020 – sur une montre Rolex.

Le rappeur de 20 ans a été tué par un jeune de 15 ans qui voulait la montre sertie de diamants. L’adolescent est le plus jeune d’un groupe de quatre suspects qui font maintenant face à des accusations de meurtre. L’adolescent a confirmé qu’il avait tiré sur Pop Smoke, de son vrai nom Bashar Barakah Jackson, lors d’une interview enregistrée.

“Il a admis avoir tiré sur la victime trois fois avec un Baretta 9 mm”, a déclaré le détective du département de police de Los Angeles Carlos Camacho lors d’une audience préliminaire pour l’un des quatre accusés dans l’affaire. Ce défendeur, Corey Walker, a plaidé non coupable dans cette affaire. Selon le détective, l’adolescent a donné un compte rendu détaillé de ce qui s’est passé.

L’adolescent a admis que le groupe avait demandé les bijoux et avait eu une confrontation avec Pop Smoke. «Ils se sont battus et il lui a tiré dessus trois fois», a déclaré Camacho. “Il a dit qu’il lui avait tiré une balle dans le dos.”

Les suspects recherchaient également la chaîne à maillons cubains de Pop Smoke, mais ne se sont enfuis qu’avec la Rolex – qu’ils ont clôturée pour 2000 $.

Les détectives du LAPD ont confirmé que les quatre suspects de l’affaire faisaient partie du même gang. Les suspects ont appris que le rappeur séjournait dans une location Airbnb à proximité dans les collines d’Hollywood après avoir publié les informations sur Instagram. Ils ont pu lire l’adresse d’une étiquette de sac-cadeau sur une photo qui comprenait une grosse somme d’argent.

L’humblebrag de Pop Smoke sur Instagram a conduit à sa mort. Sinon, ces quatre suspects seraient peut-être partis à la recherche du rappeur sans succès. Corey Walker, 19 ans, et Keandre Rodgers, 18 ans, ont été accusés de meurtre lors de la commission d’un vol et d’un cambriolage, les rendant éligibles à la peine de mort.

Le 19 février vers 4 heures du matin, les quatre hommes auraient pénétré par effraction dans la maison d’Hollywood Hills où se trouvait Pop Smoke. Au moins l’un d’entre eux portait un masque noir. L’artiste a été abattu trois fois et au moins une fois – il est décédé plus tard dans un hôpital local.

«Nous sommes dévastés par la perte inattendue et tragique de Pop Smoke», a déclaré son label, Republic Records, dans un communiqué après sa mort. «Nos prières et nos pensées vont à sa famille, à ses amis et à ses fans, alors que nous pleurons cette perte ensemble.» Pop Smoke est décédé la même semaine et a obtenu sa première place n ° 1 dans les charts Billboard pour sa deuxième mixtape, Meet the Woo, V.2.