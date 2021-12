MADRID, 27 déc. (EUROPA PRESS) –

La Fondation Exceltia célébrer cette semaine deux « Concerts du Nouvel An » avec les valses et polkas des Strauss. Le premier d’entre eux aura lieu ce 29 décembre à 19h30 à l’Auditorium National et le second, le 1er janvier au Teatro Real, à 17h00 et 20h00

Dans les deux cas, le Santa Cecilia Classical Orchestra, sous la direction de Kynan Jons, montera sur scène pour jouer différentes œuvres de grands musiciens, dans un répertoire avec Franz von Suppé avec ‘Wiener Jubel’, Émile Waldteufel et sa valse ‘Les Patineurs ‘ ou Hans Christian Lumbye avec ‘Copenhagen Steamrailway Galopp’.

Ils interpréteront également « Banditen-Galopp », « Contes des bois de Vienne » et « Le Danube bleu » de Johann Strauss II et termineront leur programme avec la traditionnelle « Marche Radetzky » de Johann Strauss I.

Avant la fin de l’année, la Fundación Excelentica célèbre également le 30 décembre « Le meilleur des trois ténors », avec Miguel Borrallo, Eduardo Sandoval et Enrique Ferrer, à l’Auditorium de Madrid.

De même, le 31 décembre, le concert aura lieu au Teatro Real ‘Fin d’année avec la meilleure musique de film’, avec les bandes originales les plus connues de l’histoire du cinéma interprétées par le Royal Film Concert Orchestra. Le public pourra profiter de « Gladiator », « La vie est belle », « La Belle et la Bête » ou « Pirates des Caraïbes », parmi les multiples bandes sonores qui seront interprétées.

En revanche, dans la perspective de 2022, la Fondation a déjà avancé une grande partie de sa programmation, avec « Les trois rois du cinéma : Morricone & Zimmer & Williams » (5 janvier) ; ‘Hommage à Morricone et aux autres génies du cinéma’ (5 janvier) ; « Bonne année avec l’Orfeón Donostiarra ! (7 janvier) ; ‘Carmen’ de Bizet (18 janvier) ; « Les 10 grands du cinéma » (21 janvier) ; « La nuit de l’Opéra » (22 janvier) et ‘Nouveau Monde Dvorak & Piano Brahms’ (27 janvier), tous dans l’Auditorium National.

En février, il aura lieu ‘Violon Brahms & Italien Mendelssohn’ (3 février) et « Les grands génies du cinéma » (12 février) ; et en mars, ‘Jean-Sébastien Bach’ (12 mars); ‘Verdi & Orfeón Donostiarra’ (17 mars) et ‘Neuvaine Beethoven & Solennis Mozart’ (31 mars), également à l’Auditorium.

Aux mois d’avril et de mai, « Guitare et grands classiques » (2 avril); « Triple Beethoven » (27 avril) ; ‘Piano Rachmaninov & Quinta Tchaïkovski’ (19 mai) et « Grand Gala de la Zarzuela » (28 mai). Enfin, le 1er juin sera « Le concert d’Aranjuez », à nouveau dans l’Auditorium. Les personnes intéressées peuvent obtenir plus d’informations sur le site Internet de la Fondation.