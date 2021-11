La Fundora vs. García, le 5 décembre. Sergio García : « Alors je veux Charlo ou Castaño »

Communiqué de presse

La star montante des super-welters Sébastien « The Towering Inferno » Fundora affrontera les invaincus Sergio Garcia dans un éliminateur pour le titre mondial des super-welters WBC qui servira de co-événement principal du pay-per-view SHOWTIME de Gervonta Davis contre Isaac Cruz Dimanche 5 décembre. lors d’un événement Premier Boxing Champions au Staples Center de Los Angeles.

Le pay-per-view mettra également en vedette des prétendants de poids moyen percutants. Sergiy Derevyanchenko et Carlos Adamès s’affronter dans une bataille de 10 rounds. Au début du PPV, le meilleur concurrent poids plume Eduardo Ramírez affronte l’ancien challenger au titre Miguel Marriaga à dix tours.

Les billets pour l’événement en direct, promus par Mayweather Promotions, GTD Promotions et TGB Promotions, sont en vente maintenant et peuvent être achetés sur AXS.com.

« Il s’agit d’une carte à la carte qui correspond parfaitement à ce que l’événement principal entre Gervonta Davis et Isaac Cruz offrira : toute l’action du début à la fin. »a déclaré Leonard Ellerbe, PDG de Mayweather Promotions. «Sebastián Fundora, Sergio García, Sergiy Derevyanchenko, Carlos Adames, Eduardo Ramírez et Miguel Marriaga sont tous des boxeurs percutants qui viennent se battre et chercher le KO. Les fans qui achètent des billets pour le Staples Center ou qui se connectent à Showtime PPV le dimanche 5 décembre peuvent s’attendre à un divertissement explosif du début à la fin ».

Fundora (17-0-1, 12 KO) continue de gravir les échelons des super poids welters et a récemment enregistré sa victoire la plus impressionnante à ce jour en arrêtant Jorge Cota en quatre rounds en mai. Le combattant de 1,97 m est arrivé à ce point en affichant les compétences d’un boxeur coriace qui est plus à l’aise pour combattre à l’intérieur que la plupart. Né à West Palm Beach, en Floride, d’une mère mexicaine et d’un père et entraîneur cubain, Freddy, tous deux boxeurs, le jeune homme de 23 ans vit et s’entraîne désormais à Coachella, en Californie.

« Je suis très excité d’être de retour sur le ring »dit Fundora. «Je n’ai pas arrêté de m’entraîner depuis mon combat contre Cota et je suis toujours préparé à chaque opportunité qui se présente. Je ne connais pas grand-chose à Garcia, mais mon promoteur m’a dit ces deux dernières années qu’il venait d’Espagne et qu’il était classé numéro deux de la WBC. le WBC, que nous affrontons. . Ce sera un combat passionnant le 5 décembre ».

GarciaLe joueur de 29 ans (33-0, 14 KO) apportera un avantage en expérience professionnelle lors de ses débuts aux États-Unis contre Fundora le 5 décembre. Combattant de Torrelavega, en Cantabrie, en Espagne, Garcia concourt professionnellement depuis 2012. Il s’est rendu au Royaume-Uni pour défendre son titre européen et vaincre Ted Cheeseman, alors invaincu, sur son sol natal en 2019 et enchaîner avec une victoire sur le vétéran concurrent Sergey Rabchenko. Garcia a ajouté trois victoires depuis lors, dont des victoires en 2020 sur Pablo Mendoza et Gregory Trenel.

« Je tiens à remercier mon équipe de m’avoir donné cette opportunité de montrer mes talents de boxeur au public américain. », a dit Garcia. «Je suis très heureux de tirer le meilleur parti de cette opportunité que j’ai. Après avoir remporté quatre championnats d’Europe et d’autres grands titres, je me sens prêt à remporter un titre mondial. Je ne me concentre que sur Sebastián Fundora, mais après ce combat, je veux Jermell Charlo ou Brian Castaño « .