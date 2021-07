La Funko Pop ! : le ‘merchandising’ du 21ème siècle

Personnages de séries, de films, de jeux vidéo, de chanteurs, d’athlètes… Personne ni rien n’échappe au halo des Funko Pop !, qui transforment les protagonistes de la pop culture en mignons petits personnages aux grosses têtes et aux petits corps. Au sein de Funko, leader mondial de la distribution de jouets, se trouve la collection Pop!. Ce sont aujourd’hui les pièces du ‘merchandising’ par excellence et les objets convoités par les amateurs d’objets de collection.

Après avoir appris que la Funko Pop est arrivée au cinéma grâce à Warner, nous avons décidé de vous présenter une sélection de figurines qui sont l’ABC pour commencer à être un bon « funkolero ».

Capitaine Amérique

C’est une figure d’environ 6,4 x 6,4 x 9,5 cm de mesure. Il est fait de vinyle et est livré dans une boîte qui a une fenêtre à travers laquelle vous pouvez voir la poupée elle-même. Il est entièrement peint, c’est-à-dire multicolore, il a les couleurs caractéristiques de ce personnage fictif. Son utilisation ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Sans aucun doute, de le meilleur Funko Pop.

Disney Pinocchio – Rue Jiminy

Ce chiffre représente l’un des personnages les plus emblématiques de Disney, petit Pinocchio. Il mesure 6,4 x 6,4 x 9,5 cm et est entièrement peint de différentes couleurs. Il a une boîte où il est conservé, avec une fenêtre à travers laquelle l’observer.

Son utilisation est déconseillée aux enfants de moins de 3 ans, même idéalement il est toujours utilisé sous la surveillance d’un adulte.

Buzz l’Éclair

C’est un jouet disponible depuis 2018 et qui honore le magnifique caractère du collection histoire de jouets 4, Buzz l’Éclair. Il est fait de vinyle et entièrement peint dans ses couleurs d’origine. Ses dimensions sont de 6,4 x 6,4 x 9,5 cm et son utilisation est déconseillée aux enfants de moins de 3 ans. De plus, il est conseillé de toujours l’utiliser sous la surveillance d’un adulte.

Jack Sparrow

Il est l’une des plus grandes figures de acheter Funko Pop en ligne, ses dimensions sont de 29,5 x 29,5 x 8,5 cm. Rendez hommage au fabuleux pirate fictif, Jack Sparrow. Il est fait de vinyle et peint dans vos propres couleurs. Il est livré dans sa boîte à fenêtre respective. N’hésitez pas à vous procurer le meilleur Funko Pop sur Amazon.

Pokémon Salamèche

Si vous êtes un amoureux de la série Pokémon, vous ne pouvez pas manquer ce Funko Pop de Charmander parmi votre collection de personnages mythiques. Cette poupée recrée parfaitement la queue engloutie par les flammes que présente ce lézard dans la série japonaise. Vous n’aurez plus besoin de vous rendre à la montagne pour profiter de leur compagnie. Son petit corps et sa grosse tête en font un objet original et vivant.

Pop! NBA : Taureaux

Parmi les meilleurs joueurs de basket Funko Pop, on retrouve le mythique Michael Jordan avec son numéro préféré 23 imprimé sur la réplique parfaite du maillot de l’équipe des Bulls. Nous sommes convaincus que si vous êtes passionné par cette idole, pouvoir avoir cette poupée de 25 centimètres dans votre chambre rendra à la chambre l’hommage bien mérité à ce personnage sportif connu dans le monde. Le monde de la collection ne serait rien sans cette poupée sur votre étagère.

Funko El Chavo del Ocho

Vous avez aimé la série El Chavo del 8 et vous aimeriez avoir un Funko pour toujours qui le recrée avec nostalgie ? Vous avez maintenant la possibilité d’acquérir le personnage mythique de la série mexicaine des années 70, avec une base parfaite en forme de tonneau qui couvrira la moitié du corps. El Chavo était un orphelin, mais maintenant vous aurez l’opportunité de l’abriter pour toujours et de ne plus jamais vous sentir triste. C’est sans aucun doute l’une des poupées les plus réussies dans ce monde de collectionneur de poupées en vinyle et vous avez maintenant la possibilité de l’obtenir facilement et facilement via Amazon.

Funko Mufasa

Simba ne serait rien sans Mufasa et avec ce Funko Pop d’Amazon, vous aurez l’opportunité d’avoir l’un des personnages les plus importants et les plus appréciés de l’un des films les plus emblématiques de tous les temps. Sa crinière caractéristique et son sourire éternel font de cette poupée de qualité et offre une authenticité unique. C’est l’une des pièces de collection les plus demandées dans le monde du vinyle Funko. Son regard vous en dira sans parler beaucoup plus que vous ne pouvez l’imaginer.

Funko congelé

Olaf, du film Frozen, est apprécié des adultes et des enfants, et ce produit est considéré comme l’un des meilleurs Funko Pop sur Amazon. Il rendra chaque jour de l’année spécial si vous le placez sur n’importe quelle étagère de votre maison et, surtout, à Noël, il sera le personnage principal de toute histoire de famille. Ses trois poils et ses dents blanches feront sourire à chaque fois que vous regarderez l’endroit où vous placerez cette Funko Pop, et ses bras fragiles en forme de branches d’arbre imiteront parfaitement le vrai personnage du film adoré à base de glace et froid.

‘Aladdin’ : Génie avec lampe

Ce Pop! Le vinyle de Disney vous permettra de retourner en enfance avec l’un des personnages les plus célèbres du film, le Génie, avec lampe incluse. Il se peut que lorsque vous l’achetez, vous obtenez une version ‘chasse’ ou exclusive, avec la lampe d’une couleur différente; Ils sont distribués au hasard ! Il existe également la version GITD (Glows in the Dark) pour ceux qui veulent une version différente de cette Pop! ‘brillant’.

Moments de film : Thor contre. Thanos

Préparez la première de ‘The Avengers: Endgame’, le 26 avril, avec une pièce spéciale des protagonistes de cette saga Marvel. C’est un Pop ! Bulle qui reproduit le combat entre le dieu Thor et le super-vilain Thanos, l’une des scènes les plus connues de ‘The Avengers : Infinty War’. Un must pour Marvelitas!

Funko Harry Potter

Les ‘poteries’ ont de la chance : le phénomène Harry Potter est vivant depuis plus de 20 ans et il semble qu’il n’y ait pas de fin. La première du deuxième film de la saga ‘Fantastic Animals’ et la publication des sept films du jeune sorcier sur les principales plateformes de contenu en streaming ont ravivé les flammes de l’histoire des romans fantastiques de JK Rowling. Funko rejoint la tendance et présente l’une des pièces incontournables du merchandising : la première Funko Pop ! de la saga, avec Harry Potter comme protagoniste. Il y a jusqu’à 80 Pop! du monde magique à collectionner !

Cauchemar avant Noël

En 1993, Tim Burton a sorti le film d’animation « A Christmas Nightmare », qui est devenu un classique de Disney. Maintenant, Funko Pop ! à propos de sa propre version de l’une des scènes les plus connues du “film”, celle de Jack Skeleton et Sally sous la lune. Déplacez-vous dans la ville d’Halloween avec ce Funko !

Goku et Nuage Magique – Dragon Ball Z

Dragonball Z a marqué plus d’une génération, qui a passé des heures devant les télévisions régionales à partir de 1988 à regarder ‘Dragon Ball’, ‘As maximum balls’, ‘Dragon Ball’ et ‘Dragon Ball’. La série basée sur le manga d’Akira Toriyama a également sa version Funko Pop!. du protagoniste de l’anime, chevauchant son moyen de transport préféré : le Magic Cloud.

Mister Bean

Si les comédies sont votre truc, Funko a une surprise pour vous. Le personnage anglais humoristique Mr. Bean est devenu un Pop! avec sa tenue caractéristique, et accompagné de Teddy, son ours de compagnie. Un funko sur six de ce type est spécial : la version « chasse » de cette figurine est M. Bean avec une dinde sur la tête, comme nous l’avons vu dans l’épisode « Joyeux Noël, M. Bean ».

Reine : Freddie Mercury

Depuis la première de “Bohemian Rapsody”, Freddie Mercury est revenu dans l’imaginaire collectif et les chansons de Queen sont revenues dans les charts. En souvenir de ce groupe, Funko Pop! rappelons le spectaculaire concert de Wembley en 1986 avec cette figure du chanteur populaire d’origine Parsi. Au sein de la collection, il y a aussi l’alternative de Mercury avec son costume à carreaux caractéristique.

Star Wars : Dark Vador

Dans cette liste d’incontournables, vous ne pouviez pas manquer “Star Wars”, avec son méchant particulier, Dark Vador. C’est l’adaptation classique de l’antagoniste principal ; Vous pouvez également le trouver dans les versions Pop ! Christmas, monté sur un TIE Fighter, combattant Obi Wan, en hologramme et électrocuté, entre autres. De plus, dans le cadre de la Star Wars Celebration à Chicago, Funko présente Pop! Chrome exclusif des personnages de la saga George Lucas.

■ Ces offres ont été sélectionnées par une équipe Sport de manière indépendante en fonction de leurs critères et de leur expérience. Sport gagne une commission sur les ventes des liens sur cette page. Tous les prix d’achat inclus dans cet article sont à jour au 15 juillet 2021.