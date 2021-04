La fureur de Channel 4 avec Jon Snow après l’explosion du présentateur de nouvelles «f *** the Tories» | UK | Nouvelles

Jon Snow, une figure dominante de la télévision britannique, doit quitter Channel 4 News à la fin de 2021 après 32 ans de travail au programme. Le journaliste a passé 45 ans au total à ITN et quittera Channel 4 News en tant que présentateur le plus ancien de l’émission. Dans un communiqué, M. Snow a déclaré: «Après trois décennies incroyables sur Channel 4 News, il est temps de passer à autre chose. Je suis enthousiasmé par les nombreuses choses que je veux accomplir, mais je dois dire que j’ai apprécié chaque minute de mon temps avec le programme.

«Cela m’a apporté de l’aventure, ainsi que du chagrin dans certaines des histoires que j’ai eu à rapporter et aussi de la joie à en rapporter d’autres, mais surtout, cela m’a amené à travailler avec le groupe de personnes le plus fantastique qui soit lié dans l’intellect, l’humour et la compréhension. »

Le rédacteur en chef de Channel 4 News, Ben de Pear, a insisté sur le fait que si “le merveilleux” M. Snow “peut nous quitter après des décennies en première ligne de l’histoire,” sa contribution “vivra et se poursuivra sans aucun doute ailleurs”.

En plus d’être un élément incontournable du studio londonien du programme nocturne, ce travail l’a amené à faire le tour du monde pour rendre compte d’histoires telles que la chute du mur de Berlin, la libération de Nelson Mandela et l’inauguration de Barack Obama.

Le programme a remporté 10 prix Bafta TV au cours de son mandat, tandis que M. Snow a reçu le prix Richard Dimbleby de Bafta pour la meilleure contribution factuelle à la télévision en 2005 et le Bafta Fellowship – la plus haute distinction de l’organisation – en 2015.

Son passage à Channel 4 News ne s’est pas déroulé sans controverse.

En 2017, ses patrons auraient averti M. Snow de sa conduite, après avoir été accusé d’avoir crié «f *** the Tories» alors qu’il dansait avec un groupe d’étudiants au festival de Glastonbury.

M. Snow n’a pas nié avoir fait cette allégation, mais a plutôt affirmé qu’il n’avait aucun souvenir d’avoir crié le chant, notant qu’il avait pris plus de 1000 selfies en l’espace d’une journée au festival Somerset.

Dans un communiqué, le journaliste a déclaré: «Après une journée à Glastonbury, je peux honnêtement dire que je n’ai aucun souvenir de ce qui a été chanté, chanté ou avec qui j’ai pris plus de 1000 selfies.»

Une image de l’homme de 69 ans posant avec un groupe de festivaliers des universités de Liverpool a été partagée par Danny Millea sur Twitter.

Il a écrit: «Patron place ce Glasto. Avoir une danse avec Jon Snow et l’entendre crier f *** the Tories est ce dont les rêves sont faits.

Jay Hunt, ancien directeur de la création de Channel 4, a déclaré: «Je ne peux pas penser à une histoire plus Channel 4 que d’avoir un homme qui approche de son 70e anniversaire en train de faire la fête à Glastonbury.

«Mais nous sommes pleinement conscients et profondément attachés à nos responsabilités dans ce domaine.»

Philip Davies, député conservateur de Shipley, a appelé au limogeage de M. Snow.

Il a déclaré: «C’est un exemple clair de parti pris politique, et il est tout à fait inacceptable qu’un radiodiffuseur public de service public soit aussi ouvertement partisan.

«Comment pourrait-il interviewer un politicien conservateur après cette explosion? C’est honteux.

«Il devrait faire ce qui est décent et démissionner.

“Sinon, il devrait être limogé, bien sûr.”