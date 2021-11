La fureur de la Chine éclate: Biden a émis un avertissement brutal à Taïwan avant la réunion critique avec Xi | Monde | Nouvelles

La réunion sera la première discussion en face à face entre les deux depuis l’entrée en fonction de M. Biden et se tiendra sous la forme d’une téléconférence. La tension a éclaté ces derniers mois au sujet de la sécurité et du statut de Taïwan.

La Chine prétend que l’île est un territoire souverain, tandis que Taïwan prétend qu’elle est une nation indépendante.

Les États-Unis ne reconnaissent pas officiellement l’île en tant que telle, cependant, ils ont des lois stipulant qu’elles protégeront l’intégrité du territoire.

Alors que la tension monte dans la région indo-pacifique, les deux présidents ont tenté de faire baisser la tension via des appels téléphoniques.

La Chine reste cependant catégorique sur le fait qu’elle récupérera son territoire.

Il considère la nation insulaire comme une province séparatiste, le président Xi promettant à plusieurs reprises de la reprendre – par la force si nécessaire.

L’Armée populaire de libération a organisé des exercices militaires au large des côtes de l’île la semaine dernière alors que les avions de combat chinois continuaient de tester ses défenses antimissiles.

Samedi, Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, a averti le secrétaire d’État américain Antony Blinken, que la « connivence » et le soutien américains à l’indépendance de Taïwan « finiraient par saper la paix et le boomerang ».

Selon le département d’Etat américain, M. Blinken « a exhorté Pékin à s’engager dans un dialogue constructif pour résoudre les problèmes transdétroit pacifiquement et d’une manière conforme aux souhaits et aux meilleurs intérêts du peuple taïwanais ».

M. Biden a provoqué une vive réaction de la Chine le mois dernier lorsqu’il a déclaré que les États-Unis étaient déterminés à défendre Taïwan si la Chine devait l’envahir ; une rupture apparente avec la politique d’« ambiguïté stratégique » de Washington.

La Maison Blanche a tenté de minimiser les propos du président, mais M. Wang a déclaré que la Chine n’avait « pas de marge de compromis » sur Taïwan et que M. Biden devrait « parler avec prudence » sur la question « afin de ne pas nuire gravement aux relations sino-américaines ». .

S’adressant au téléphone à M. Blinken, le ministre chinois des Affaires étrangères a déclaré : « Si les États-Unis veulent vraiment sauvegarder la paix, alors ils devraient clairement s’opposer à toute initiative d’« indépendance de Taiwan ». Mettez la politique d’une seule Chine en action et arrêtez d’envoyer des signaux erronés. »

Le média chinois, The Global Times, était plus direct, écrivant dans un éditorial que les États-Unis étaient « allés trop loin » et ciblaient les intérêts fondamentaux de la Chine, la laissant « sans retour ».

Le problème met en lumière l’inquiétude de Washington face à la montée en puissance militaire rapide de la Chine, avec l’Armée populaire de libération, qui devrait égaler ou surpasser l’armée américaine dans des domaines clés dans les années à venir, notamment la cyberguerre, l’intelligence artificielle et le développement de missiles hypersoniques à capacité nucléaire.

Ajoutez à cela l’idée que l’économie chinoise devrait dépasser celle des États-Unis d’ici 2024, en plus du fait que les pays tiers se découplent du dollar américain et que les États-Unis se retrouvent rapidement en baisse dans l’économie mondiale. ordre hiérarchique.

Le général Mark Milley, chef d’état-major interarmées, a admis ce mois-ci : « Nous assistons à l’un des plus grands changements de pouvoir géopolitique que le monde ait connu. »

Les sujets qui seront probablement discutés en dehors de Taïwan comprendront les problèmes de sécurité en cours dans la mer de Chine méridionale et la région indo-pacifique, l’accumulation d’armes par la Corée du Nord, ainsi que les engagements et le langage utilisés lors du sommet COP26.

Bien qu’un accord ait été conclu en théorie, la Chine et l’Inde ont changé la réduction progressive de l’utilisation du charbon en « ralentissement » de l’utilisation et ont laissé beaucoup de gens inquiets que rien n’ait été réalisé lors de la conférence.