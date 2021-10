La fureur de la pluie dans l’Uttarakhand fait 42 morts supplémentaires, le bilan atteint 47 ; Le PM Modi s’excuse pour les décès

Vingt-huit personnes ont été tuées dans le district de Nainital, six à Almora et Champawat, et une à Pithoragarh et Udham Singh Nagar.

Des pluies incessantes ont fait des ravages dans l’Uttarakhand où 42 personnes ont été tuées depuis mardi et de nombreuses personnes sont toujours piégées sous les décombres après des glissements de terrain. Le bilan dû aux incidents liés à la pluie dans l’État a atteint 47.

Vingt-huit personnes ont été tuées dans le district de Nainital, six à Almora et Champawat, et une à Pithoragarh et Udham Singh Nagar. La connectivité avec Nainital a été rétablie dans la soirée après des heures de lutte par mauvais temps.

Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré qu’il était angoissé par les pertes de vies humaines dues aux fortes pluies dans certaines parties de l’Uttarakhand. « Que les blessés se rétablissent bientôt. Des opérations de secours sont en cours pour venir en aide aux sinistrés. Je prie pour la sécurité et le bien-être de tous », a-t-il tweeté.

Le ministre en chef Dhami a entrepris une étude aérienne des zones touchées par la pluie et a ensuite interagi avec les personnes touchées sur Ground Zero pour évaluer les dommages causés. Il a annoncé une indemnisation de Rs 4 lakh chacun au plus proche parent des personnes tuées lors d’incidents liés à la pluie dans tout l’État au cours des deux derniers jours.

Interagissant avec les personnes touchées par la catastrophe dans les districts de Rudraprayag, Nainital et Udham Singh Nagar, Dhami a déclaré que les gens devaient faire preuve de patience en cette heure de crise. Toutes les dispositions nécessaires sont prises par le gouvernement de l’État, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il n’y avait pas lieu de paniquer. La crise peut être surmontée avec la coopération de tous, a-t-il déclaré.

Le ministre de la Gestion des catastrophes Dhan Singh Rawat, le DGP Ashok Kumar, le député de Rudrapur Rajkumar Thukral et de hauts responsables étaient avec le ministre en chef lorsqu’il a rencontré les personnes touchées à Rudrapur et Kichcha dans le district d’Udham Singh Nagar.

DIG Bharne a déclaré que malgré le mauvais temps et les averses persistantes, les routes bloquées à Nainital ont été débarrassées des décombres et la connectivité avec le site touristique a été rétablie. Les touristes bloqués ont également commencé à partir pour leurs destinations respectives via Kaladhungi et Haldwani, a-t-il déclaré.

Le directeur général de la police Ashok Kumar, qui a accompagné le ministre en chef lors d’une visite dans les zones touchées par la pluie de la région de Kumaon, a déclaré que des routes, des ponts et des voies ferrées avaient été endommagés à Kathgodam et Lalkuan à Nainital et Rudrapur dans le district d’Udham Singh Nagar.

Une centaine de personnes bloquées au complexe Lemon Tree sur la route Ramnagar-Ranikhet après que l’eau d’une rivière Kosi gonflée est entrée dans le complexe ont ensuite été évacuées en lieu sûr. L’électricité, les télécommunications et la connectivité Internet à Nainital sont restées durement touchées tout au long de la journée.

Trois hélicoptères de l’Indian Air Force (IAF) sont arrivés dans l’État et participent aux opérations de secours et de sauvetage. Deux d’entre eux ont été déployés dans le district de Nainital, qui a subi d’importants dégâts en raison des averses et des glissements de terrain, a déclaré Dhami.

