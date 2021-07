La fureur de la princesse Anne contre Harry dans la rangée de Meghan : « N’épouse pas cette fille » | Royale | Nouvelles

TL;DR Google a peut-être accidentellement supprimé le nom du Pixel 6 et du Pixel 6 XL. Ce dernier aurait du sens étant donné que Google utilise « XL » pour les appareils plus grands depuis le premier Pixel. Cependant, des rumeurs antérieures laissaient entendre que le plus gros appareil s’appellerait le Pixel 6 Pro. Nous […] More