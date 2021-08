La fureur de l’UE contre la politique étrangère inepte de Biden alors que Kim Jong-un profite d’un mouvement nucléaire | Monde | Nouvelles

Des images rares à l’intérieur du réacteur nucléaire nord-coréen de Yongbyon

La Corée du Nord semble avoir redémarré un réacteur nucléaire qui aurait produit du plutonium pour les armes nucléaires, a déclaré l’Association internationale de l’énergie atomique dans un rapport publié vendredi, soulignant les efforts de la nation isolée pour étendre son arsenal. L’eurodéputé néerlandais Michiel Hoogeveen, qui représente JA21 au Parlement européen, craint que l’administration de M. Biden ne soit coupable d’un manque de compréhension de l’état d’esprit nord-coréen, ce qui pourrait augmenter le risque de conflit futur.

M. Hoogeveen a visité la nation secrète à plusieurs reprises et a publié un livre sur ses expériences, The Hermit Kingdom, en 2018.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Cela montre que les politiques de rapprochement de Trump appartiennent désormais au passé.

« Lors des négociations entre la Corée du Nord et l’administration Trump à Hanoï, Yongbyon – le cœur du programme nucléaire de la NK – était un obstacle.

Kim Jong-un et le président américain Joe Biden (Image : GETTY)

Michiel Hoogeveen s’exprimant au Parlement européen (Image: UE)

“Kim a proposé de démanteler Yongbyon en échange d’un allègement des sanctions.

« Alors que les négociations se sont effondrées, Trump a toujours exprimé sa volonté de continuer.

“Et je pense qu’il l’aurait fait s’il avait eu un deuxième mandat.”

En revanche, M. Biden – déjà soumis à une pression énorme après le double attentat suicide de vendredi en Afghanistan – poursuivait la “politique de patience stratégique ratée” de l’ancien président Barack Obama sur la Corée du Nord.

JUST IN: L’armée européenne craint: le Bloc doit “grandir”, déclare le chef de la défense

Kim Jong-un rencontre le président américain de l’époque, Donald Trump (Image: GETTY)

M. Hoogeveen a ajouté : « Attendant avec impatience que la Corée du Nord soit sur le point de s’effondrer, ils proposeront donc de négocier eux-mêmes un accord.

« Mais ce n’est pas ainsi que fonctionnent les Nord-Coréens. Le mois dernier, la Corée du Nord a rouvert la hotline militaire entre elle et le Sud.

“Mais les États-Unis ont également continué à faire pression pour des exercices militaires avec la Corée du Sud, que le Nord considère comme une menace majeure (de la même manière que nous considérons un essai nucléaire de la Corée du Nord comme une menace pour nous).”

Alors que M. Trump a assoupli les exercices militaires, les qualifiant de “jeux de guerre insensés”, M. Biden a poursuivi avec “pleine force”, a suggéré M. Hoogeveen, dans une démarche qui “met toute chance de négociations avec la Corée du Nord sur la dénucléarisation risque”.

A NE PAS MANQUER

Les animaux de Pen Farthing pourraient être REPOSÉS après leur arrivée au Royaume-Uni [REVEAL]

Un vétéran britannique déclare qu’une “relation spéciale est brisée” après le chaos afghan [SPOTLIGHT]

Le Pakistan met en garde le Royaume-Uni contre l’isolement des talibans ou contre le terrorisme [INSIGHT]

La Corée du Nord a organisé des essais de missiles nucléaires en 2017 (Image : GETTY)

Images satellite de Yongbyon prises en mars (Image: GETTY)

M. Hoogeveen a ajouté : « La politique nord-coréenne de Trump était loin d’être parfaite (comme nous l’avons vu dans les lettres personnelles de Kim-Trump récemment publiées).

«Mais au moins il y avait la perspective de négociations futures, et les Nord-Coréens ont maintenu leur moratoire sur les essais nucléaires et ICBM. Avec Biden, on n’est plus sûr.

Il a averti : « Je pense que non seulement le redémarrage du réacteur nucléaire est une évolution inquiétante, mais toute la situation dans la péninsule coréenne se détériore depuis que Biden a pris ses fonctions.

« Le redémarrage de Yongbyon, les exercices militaires et le manque de dialogue peuvent contribuer à une situation telle qu’on l’a vu en 2017. Augmenter le risque d’escalades militaires (accidentelles) ».

Profil militaire de la Corée du Nord (Image : Express)

L’AIEA n’a pas eu accès à la Corée du Nord depuis que Pyongyang a expulsé ses inspecteurs en 2009. Le pays a ensuite poursuivi son programme d’armement nucléaire et a rapidement repris ses essais nucléaires. Son dernier essai nucléaire remonte à 2017.

L’AIEA surveille désormais la Corée du Nord de loin, en grande partie grâce à l’imagerie satellitaire.

Dans le rapport de vendredi, l’agence a déclaré que la durée de cinq mois de ces travaux apparents, de la mi-février au début juillet, suggérait qu’un lot complet de combustible usé avait été traité, contrairement au temps plus court nécessaire pour le traitement ou la maintenance des déchets.

Il a expliqué : « Les nouvelles indications du fonctionnement du réacteur de 5 MW(e) et du laboratoire radiochimique (de retraitement) sont profondément troublantes. »

Fiche d’information sur Kim Jong-un (Image : Express)

Il y avait également des indications d’activités d’extraction et de concentration dans une mine et une usine d’uranium à Pyongsan, et des activités dans une installation d’enrichissement secrète présumée à Kangson, a-t-il ajouté.

Il y a fort à parier que la Corée du Nord utilise tout plutonium nouvellement séparé pour ses armes, a déclaré Joshua Pollack, chercheur au James Martin Center for Nonproliferation Studies aux États-Unis.

Dans un discours prononcé cette année, Kim a donné une longue liste d’armes avancées en cours de développement, y compris d’autres bombes nucléaires, a déclaré M. Pollack.

Il a ajouté : “L’appétit de la Corée du Nord pour les ogives n’est pas encore rassasié, semble-t-il.”