La fureur de Macron éclate alors qu’un “enfer” violent s’empare de Paris – “Les gens s’évanouissent partout” | Monde | Nouvelles

Samedi dernier, c’était le neuvième week-end consécutif que des manifestants descendaient dans les rues de France pour exprimer leur opposition aux mesures sanitaires obligatoires, introduites en juillet. Rien qu’à Paris, trois à quatre manifestations distinctes ont été organisées, qui devaient toutes se terminer place du Palais Royal. La place abrite deux des principales institutions françaises – le Conseil constitutionnel (Conseil constitutionnel) et le Conseil d’État (Conseil d’État).

Cependant, alors que les manifestants approchaient de la fin de leur marche, ils ont été confrontés à des gaz lacrymogènes et des canons à eau.

Fabrice Grimal a décrit la panique et le chaos qui ont suivi, alors que les gens tentaient désespérément de fuir les lieux.

“La jonction finale par le Palais Royal a été épique”, a-t-il déclaré à Express.co.uk

“A peine arrivés, les gens ont été piégés dans une cage de luxe entre les magnifiques murs du Louvre et les arcades de la rue Rivoli.

“On a eu là-bas un épisode qui nous a rappelé la grande époque des Gilets jaunes : du gaz partout faisant pleurer tout le monde avec des gens qui s’évanouissaient un peu partout, trois canons à eau fonctionnant en même temps sur une petite zone, provoquant panique et courses de masse.

« Une fois sortis de cet enfer, nous avons vu un seul véhicule de police attaqué par des manifestants qui n’étaient pas tous des black blocs.

Le ministère français de l’Intérieur a déclaré que 85 personnes avaient été arrêtées à Paris après le déclenchement d’affrontements.

Ils ont également déclaré que 121 000 avaient manifesté dans tout le pays, dont 19 000 dans la capitale.

“Ce n’est pas une blague bien sûr, juste un mensonge.”

Le président français a introduit en juillet une nouvelle loi qui oblige les personnes à être en possession d’un “pass santé” pour manger au restaurant, boire dans les bars, voyager en train et en avion et assister à des lieux culturels et à des événements sportifs.

De plus, la loi oblige les travailleurs de la santé à se faire vacciner contre le Covid avant le 15 septembre, sous peine d’être suspendus de leur travail.