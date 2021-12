La fureur de Nexit éclate alors que l’UE est à la traîne du Royaume-Uni sur les commandes de pilules Covid – « Quand comprendrez-vous? » | Politique | Nouvelles

Merck & Co Inc a signé des accords pour vendre plus de 6 millions de cours de sa pilule expérimentale COVID-19 molnupiravir aux gouvernements du monde entier alors que les nations tentent de maîtriser la pandémie. Le traitement, qui a reçu sa première approbation réglementaire mondiale en Grande-Bretagne, où il est prévu d’être commercialisé sous la marque LAGEVRIO, n’est pas le seul dans le jeu.

Le mois dernier, son homologue américain Pfizer Inc a interrompu prématurément un essai de son médicament antiviral Paxlovid après avoir prouvé qu’il réduisait le risque de COVID-19 sévère de 89 %, dépassant les résultats observés avec le produit de Merck.

Alors qu’un examen des deux traitements est en cours aux États-Unis, un groupe de conseillers experts de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a voté de justesse mardi pour recommander à l’agence d’autoriser la pilule antivirale de Merck.

Dans l’Union européenne, le traitement de Merck est toujours en cours d’examen par l’Agence européenne des médicaments (EMA).

Cependant, face à l’augmentation des cas de COVID-19, le 19 novembre, le régulateur a émis des conseils sur l’utilisation de la pilule pour les adultes avant de fournir une recommandation plus large.

Mais le Royaume-Uni a déjà obtenu un demi-million de doses.

Cette décision a déclenché la fureur du militant de Nexit Denktank, Gabriel van de Bloemfontein, qui a fustigé Bruxelles pour ses retards.

Il a déclaré: « Les Britanniques ont acheté 0,5 million de pilules corona [Molnupiravir].

« Les Pays-Bas en tant que membre de l’UE n’ont encore rien, car notre gouvernement veut tout faire dans un contexte européen.

« Avec les vaccins, les Britanniques étaient aussi presque six mois plus rapides.

« Sans l’UE, ils sont capables d’agir plus vite, sans bureaucratie.

Parmi les pays de l’UE, l’Allemagne a déclaré le 19 novembre qu’elle était en pourparlers avec Pfizer, Merck (connu en Europe sous le nom de MSD) et « tous ceux qui ont des médicaments prometteurs » sur le traitement au COVID-19.

La Belgique a déclaré mercredi qu’elle était en pourparlers avec Merck pour acheter 10 000 doses de la pilule COVID-19 du fabricant de médicaments, ajoutant que le pays était « en faveur d’un achat conjoint européen ».

Suite à l’émergence de la variante Omicron, un dirigeant de Merck a déclaré mardi que son médicament expérimental devrait avoir des effets similaires contre toute variante de coronavirus.