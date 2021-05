La fureur de Nicholas Witchell a vu le prince Charles se venger de la BBC pendant la dispute | Royal | Nouvelles

Prince Philip: la reine “ poursuivra son service ”, déclare Nicholas Witchell

Le correspondant royal de la BBC était sous pression après les remarques qu’il a faites dans un article pour le radiodiffuseur furieux des lecteurs après les funérailles du prince Philip le mois dernier. Il a été critiqué pour avoir commenté la prétendue rupture entre le prince Harry et son frère le prince William, à un moment où les frères et sœurs pleuraient leur grand-père bien-aimé. Les gens ont déchaîné leur colère sur Twitter, et le favori de la BBC, Nick Knowles, qui héberge DIY SOS, s’est même lancé dans le débat, condamnant l’article.

Au fil des ans, M. Witchell a semblé se brouiller avec des membres de la famille royale, notamment Charles.

Charles était particulièrement en colère contre M. Witchell pour un rapport qu’il a livré au sujet de sa défunte tante, la princesse Margaret, dans lequel la correspondante discutait de ses habitudes de consommation d’alcool dans sa nécrologie.

Les vrais sentiments du prince de Galles envers M. Witchell ont également été captés par un micro-perche alors qu’il passait ses vacances avec ses fils William et Harry à Klosters, en Suisse.

Le trio répondait aux questions des médias rassemblés, dont M. Witchell, et Charles a été entendu marmonner en 2005: “Des gens sanglants. Je ne peux pas supporter cet homme. Je veux dire, il est tellement horrible, il l’est vraiment.”

Mais dans un mouvement de «vengeance exacte», Charles aurait snobé la BBC en donnant accès à des interviews à des diffuseurs rivaux, tels que Sky et ITV – ce que Clarence House a nié.

Le correspondant du Daily Mail, Geoffrey Levy, a écrit en 2015: «Quand, quelques jours après l’épisode Klosters, l’accès aux amis de Camilla pour un documentaire télévisé sur elle a été donné à ITV, il a été question de Charles contournant la BBC pour« se venger exactement ». “

Il a ajouté: “Certains des meilleurs amis de Camilla ont été poussés à” défendre sa cause “et à la mettre sous un jour positif, ce que Charles craignait peut-être que la BBC ne puisse pas faire confiance.

«L’interview du 21e anniversaire du prince Harry est un autre événement qui, dans le passé, serait automatiquement allé à la BBC.

JUST IN: La querelle de la famille royale de Nicholas Witchell avec Charles a éclaté après le déménagement

“L’interview, diffusée dans le monde entier, est allée, de manière assez surprenante, à Sky, avec sa correspondante royale de l’époque, Katherine Witty, posant les questions. Clarence House a nié avoir snobé la BBC.”

Plus récemment, la BBC s’est prononcée en faveur de M. Witchell, alors qu’il se retrouvait dans l’eau chaude pour ses commentaires sur Harry et William.

Dans son article après les funérailles de Philip, M. Witchell a écrit: «Il y a une fracture.

«C’est une distraction que personne n’aurait voulu dans une occasion solennelle comme celle-ci et certainement pas leur grand-mère en deuil.

“William se sent déçu et Harry semble éprouver du ressentiment. Il est également très prisonnier du style de vie et des attitudes de la Californie.

«Alors, quel impact, se demande-t-on, cette ré-immersion brève mais intense dans son ancienne vie aura-t-elle eu sur Harry?

Ceux sur Twitter ont exprimé leur condamnation de M. Witchell, y compris celui qui a écrit: «Les correspondants royaux de la BBC ne sont-ils pas soumis aux mêmes règles d’impartialité que les autres journalistes de la BBC?

«Si c’est le cas, est-ce que quelqu’un peut s’il vous plaît expliquer comment Nicholas Witchell semble constamment s’en tirer avec des bêtises très biaisées?

Un autre a déclaré: “Si le prince Harry avait le moindre doute quant à savoir s’il a fait la bonne chose pour lui et sa famille, il n’a qu’à regarder le terrible monologue de jugement de Witchell.”

Un troisième a conclu: «Mais, je dirais que les nouvelles de 10 heures sont destinées à rapporter les nouvelles du jour.

“Ce n’est pas une plate-forme pour Witchell pour épouser ses théories et spéculations. C’était une très mauvaise décision de commencer à” bavarder “après une si triste journée.”

Suite au contrecoup, un porte-parole de la BBC a déclaré que la relation entre William et Harry “a suscité un intérêt ces dernières semaines”.

Ils ont fait valoir que M. Witchell “a offert une analyse des implications de cet événement solennel sur la famille royale et de ce qui pourrait être interprété sur les relations familiales actuelles d’après ce qui a été vu lors des funérailles”, ajoutant: “C’était une partie légitime, impartiale et proportionnée de la couverture de cette histoire. “