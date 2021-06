La fureur de Nina contre Carla alors qu’elle se déchaîne dans une énorme confrontation ⋆ .

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

La légende de Coronation Street Carla Connor (Alison King) tente de tendre la main à Nina Lucas (Mollie Gallagher) en deuil dans les scènes à venir.

Nina a du mal à accepter la mort de son petit ami Seb Franklin (Harry Visinoni), qui a été assassiné lors d’une horrible attaque il y a plusieurs semaines.

Des scènes de la semaine dernière ont vu la jeune femme tenter de noyer la douleur en attrapant l’alcool, et elle a même volé une bouteille de Dev Alahan (Jimmi Harkishin).

Alors que l’édition de vendredi du feuilleton ITV touchait à sa fin, Nina a bu l’alcool dans le ginnell.

L’épisode de lundi (14 juin) voit Carla tenter de joindre Nina, alors qu’elle se souvient de la mort de son amant Liam (Rob James-Collier) dans le but de lui faire comprendre qu’elle comprend ce qu’elle traverse.

Elle explique que l’alcool n’est pas la réponse.

Nina, cependant, refuse d’écouter.

Plus : Carla Connor



Elle réprimande Carla pour avoir tenté de lui dire ce dont elle a besoin et réitère qu’elle essaie juste de s’amuser et d’oublier l’agonie dans laquelle elle se trouve.

Nina sort en trombe et Carla a l’impression d’avoir échoué.

Saura-t-elle donner du sens à Nina ?

Coronation Street diffuse ces scènes le lundi 14 juin à 20h sur ITV. Alternativement, ces épisodes seront disponibles pour visionner sous forme de coffret sur ITV Hub, en raison de perturbations de programme pendant l’Euro 2021.

