La fureur de Robert Peston contre Downing Street pour ne pas avoir répondu à ses questions: «Tellement ennuyeux! | UK | Nouvelles

Depuis que le COVID-19 a transformé nos vies, les Britanniques ont été à l’écoute des points de presse quotidiens dirigés par le Premier ministre Boris Johnson, ses principaux ministres et conseillers. Pour les journalistes en particulier, selon le rédacteur politique d’ITV, Robert Peston, cela a été une « expérience très frustrante ». Se défoulant, M. Peston a déclaré à Jack Blanchard: « Les ministres, le Premier ministre, le conseiller scientifique en chef et le médecin-chef n’ont souvent pas répondu aux questions …

«En tant que journaliste, il est tellement ennuyeux de demander quelque chose et d’être ensuite confronté à l’obscurcissement.

« Surtout sur des questions aussi importantes que ça. »

M. Peston a donné l’exemple en posant très tôt une question sur les gens qui perdent leur odorat et obtiennent une « réponse vraiment désespérée » de l’un des scientifiques.

Il a expliqué: « Il a dit: » nous n’en savons pas grand chose « .

«Et puis X semaines plus tard, le même scientifique se présentait, disant: ‘il est extrêmement important que si vous avez perdu votre odorat, que vous restiez à la maison’.

« D’une manière ou d’une autre, il n’y a jamais eu l’occasion de dire à ces gens » pourquoi cela vous a-t-il pris si longtemps? « »

Les commentaires de M. Peston sur le podcast Westminster Insider de POLITICO peuvent être considérés comme quelque peu ironiques, le journaliste d’ITV ayant subi plusieurs erreurs techniques lors des conférences de presse.

Plus d’une fois, des ministres et des fonctionnaires ont dû lui dire que son micro était coupé et répéter ses questions, provoquant des ravages sur les réseaux sociaux.

M. Peston a même semblé utiliser un juron à un moment donné en mars de l’année dernière.

Le rédacteur politique d’ITV a déclaré que son lien avec le briefing était instable et semblait dire «Oh merde» lorsque le chancelier de l’Échiquier Rishi Sunak l’a appelé pour poser sa question.

Ensuite, M. Peston a retweeté un clip du moment, et a déclaré: «Juste pour dissiper tout malentendu, l’écran s’est figé au moment précis où la chancelière s’est tournée vers moi!»

JUST IN: Macron agissant comme une « monarchie française condamnée » car il « ne regrette rien »

Cela a provoqué la frustration du journaliste, qui a été diffusée au public alors que la conférence passait à l’appelant suivant.

La semaine dernière, M. Johnson a accueilli la première conférence de presse depuis la nouvelle salle de briefing de Downing Street.

Le premier ministre s’est adressé à la nation lorsque l’ordre de «rester à la maison» a été abandonné et que la règle des six est revenue à l’extérieur.

Son annonce a eu lieu dans la salle de presse spécialement créée au n ° 9 Downing Street, que le gouvernement a dépensé 2,6 millions de livres sterling pour la rénovation.

Toutes les futures conférences de presse seront données depuis cette salle, qui sera également utilisée pour des briefings télévisés quotidiens à la Maison Blanche pour les journalistes, a annoncé la porte-parole de M. Johnson, Allegra Stratton.

Elle a déclaré: « Les travaux sur la salle de briefing du n ° 9 Downing Street sont maintenant terminés, donc toutes les futures conférences de presse sur les coronavirus auront lieu au n ° 9. »

La scène a un fond bleu vif, avec quatre drapeaux de l’Union flanquant le podium en bois, qui dit «Downing Street» sur le devant en lettres dorées.

Il y a un écran de télévision d’un côté de la scène et des sièges pour les journalistes, qui pourront désormais poser des questions en personne plutôt que par liaison vidéo.