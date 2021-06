La fureur de Rutte contre Macron à propos de la candidature de l’armée européenne : « L’OTAN reste la pierre angulaire de la politique de défense ! | Monde | Nouvelles

Les eurocrates devraient dépenser des millions pour armer leur force frontalière paramilitaire controversée. Les autorités cherchent à équiper le “Standing Corps” de Frontex de 2 500 pistolets semi-automatiques et de plus de trois millions de cartouches pour patrouiller les frontières extérieures du bloc. Les nouvelles troupes pourraient même être déployées dans la Manche pour aider à lutter contre le trafic de personnes entre le Royaume-Uni et la France.

Cependant, les critiques ont qualifié cette décision de “développement menaçant” dans la transition vers un super-État européen à part entière.

Un porte-parole de l’agence a déclaré : « Les armes sont destinées aux nouveaux officiers Frontex qui font partie du corps permanent. Ils seront utilisés pour l’autodéfense et la défense d’autrui.

«Frontex est un organisme d’application de la loi et ses agents en opération ont besoin d’armes. Comme tout autre garde-frontière ou force de police.

Frontex s’est vu confier un rôle accru dans la surveillance des frontières du bloc après la crise migratoire de 2015.

Si Frontex se transforme vraiment en une armée européenne, tous les dirigeants pourraient cependant ne pas être à bord.

Selon un rapport de retour du Daily Express, en 2018, M. Rutte a rejeté l’idée d’une armée européenne soutenue par le dirigeant français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel.

Affirmant que la sécurité du continent ne pouvait être garantie que par l’OTAN, M. Rutte a déclaré que la France et l’Allemagne « sautaient le pas » en appelant à une armée européenne.

Lors de sa conférence de presse hebdomadaire post-gouvernement, il a déclaré : « L’idée d’une armée européenne va beaucoup trop loin pour les Pays-Bas.

“La France et l’Allemagne sautent vraiment le pas.

“En ce qui concerne les Pays-Bas, l’OTAN reste la pierre angulaire de notre politique de défense.”

Mme Merkel a fait écho aux appels de M. Macron en affirmant qu’elle soutenait une “vraie, vraie” armée européenne.

Elle a déclaré : « Jean-Claude Juncker a déclaré il y a quelques années qu’une armée européenne commune montrerait au monde qu’il n’y aura plus jamais de guerre en Europe.

« Je ne dis rien sur l’OTAN, bien sûr que non. Nous pouvons être un bon complément à l’OTAN.

« Il serait beaucoup plus facile de coopérer si nous avons plus de 160 systèmes d’armes et que les États-Unis n’en ont que 50 ou 60. Nous réalisons que toutes les différentes instances ont une formation et une éducation. Si nous pouvions rassembler cela, nous pourrions travailler avec l’OTAN.

“Nous avons donc besoin d’un système d’armement commun. C’est une tâche difficile pour l’Allemagne car nous devrons développer une politique européenne commune d’exportations armées.”

Parmi les autres politiciens européens qui ont exprimé leur soutien figurent l’ancien Premier ministre français Alain Juppé, l’ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi, l’ancien chef de l’UE Jean-Claude Juncker, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, les anciens Premiers ministres tchèques Miloš Zeman et Bohuslav Sobotka, et hongrois Premier ministre Viktor Orban.

Une armée européenne est une politique du Parti Populaire Européen.

Une enquête de 2019 a révélé que 37% des citoyens néerlandais “approuvaient l’idée d’une armée européenne” tandis que 30% y étaient opposés.