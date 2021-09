La fureur de Westminster alors que 265 milliards de livres sterling par an d’argent des contribuables sont perdus dans un trou noir | Royaume-Uni | Nouvelles

Le gouvernement a été invité à « déclarer correctement » une somme de 265 milliards de livres sterling qui a été dépensée par les quangos, alias « organismes publics non ministériels ». Au Royaume-Uni, le terme quango fait référence à différents organismes gouvernementaux « sans lien de dépendance » ou à ceux qui restent encore partiellement contrôlés ou soutenus financièrement par le gouvernement.

Des organismes tels que le British Council sont des quangos et sont en fin de compte des organisations financées par les contribuables, mais non contrôlées directement par le gouvernement central.

Un nouveau rapport a affirmé de manière sensationnelle qu’un examen des organismes chargés de dépenser les 265 milliards de livres sterling par an de la somme d’argent des contribuables n’avait pas été achevé.

L’examen n’a toujours pas été achevé dans son intégralité, et seul un pourcentage aurait été examiné, bien qu’il soit cinq ans après qu’il a été promis d’être entrepris.

Selon le Commons Public Accounts Committee (PAC), seulement un tiers des examens personnalisés avaient été effectués.

PAC a déclaré que bien que le Cabinet Office ait promis d’examiner chaque soi-disant quango entre 2016 et 2020, seul un petit pourcentage avait fait l’objet d’une enquête par le ministère.

PAC affirme également que la composition de ces corps de quango est restée « désordonnée et compliquée ».

Un rapport publié vendredi a abordé le système et suggéré des solutions à l’avenir pour éviter que de nouvelles quantités d’argent des contribuables ne soient perdues de la même manière.

Dans le rapport, le PAC avait déclaré que les promesses de réduire le nombre d’organismes sans lien de dépendance (ALB) “ont été limitées”.

Ils déclarent qu’à l’avenir, les procédures doivent être modifiées et suggèrent qu’il doit y avoir une refonte de la façon dont les analyses de rentabilisation pour les nouveaux quangos sont évaluées.

Ils déclarent qu’il faut accorder plus d’importance au stade du plan d’affaires, lorsque les changements peuvent être mis en œuvre plus facilement, qu’en essayant d’orchestrer une réforme plus tard.

Il déclare : « S’il doit y avoir de réels progrès dans la gouvernance des ALB, le Cabinet Office doit mettre davantage l’accent sur l’exactitude et la régularité de ces plans d’affaires plutôt que d’essayer de réformer un ALB une fois établi.

Dame Meg Hillier, présidente du PAC, a également abordé les réformes des quangos de 2010 qui ont suivi l’annonce du gouvernement britannique de réduire les dépenses publiques par l’abolition d’un grand nombre de groupes de quangos.

Elle a déclaré: “Le célèbre” feu de joie des quangos “d’il y a une décennie n’a notamment pas réussi à déclencher et en fait, nous avons trop souvent vu le gouvernement passer à travers des analyses de rentabilisation à moitié cuites pour des corps sans lien de dépendance trop souvent depuis.

« Les nominations publiques à la tête de ces organismes manquent de transparence et de responsabilité dans une mesure qui pose un risque réel pour la réputation de l’organisation et donc pour la façon dont le gouvernement atteint les objectifs en les utilisant. »

Elle a poursuivi en disant que la situation nécessitait une action du gouvernement qui devait « compter correctement » pour la somme dépensée par les organisations.

Dame Meg a conclu: “Le gouvernement doit commencer à comptabiliser correctement les énormes 265 milliards de livres sterling d’argent des contribuables dépensés par an par les ALB, en commençant par la raison pour laquelle ils ont été créés en premier lieu, et démontrer qui est vraiment le meilleur personne à diriger et à mettre en œuvre un processus de nominations publiques ouvert, juste et transparent.