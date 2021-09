La fureur d’Emmanuel Macron alors que le journal français admet la «première victoire de la Grande-Bretagne mondiale» | Monde | Nouvelles

Les journaux français ont été dominés par les ramifications possibles de l’appel téléphonique entre le président français Emmanuel Macron et son homologue américain Joe Biden. Plusieurs titres contenaient le mot « apaisement » – un « faux ami » qui se traduit par « apaisant » plutôt que par apaisement – ​​pour décrire l’apaisement apparent des tensions entre la France et les États-Unis à la suite de la fureur de Paris suite à la perte du « contrat sous-marin du siècle”. Le Monde a demandé: “Game over ou simple répit?” dans son article du matin, rapportant que M. Macron espère que la discussion de 30 minutes “lancera son agenda européen” – en particulier autour d’une poussée pour une plus grande défense de l’UE et une plus grande autonomie stratégique à l’approche de l’élection présidentielle avril prochain.

Le quotidien français a déclaré que bien que les tensions se soient légèrement apaisées, il est peu probable que l’appel oblige M. Macron à rompre son silence auto-imposé depuis que la “crise diplomatique majeure” a éclaté il y a un peu plus d’une semaine.

Les rivaux politiques ont fait rage perdre le contrat du sous-marin est une preuve supplémentaire du « déclin de la France sur la scène géopolitique mondiale », mais Le Monde a déclaré que le président français – qui était dans une « rage noire » à propos de l’affaire, « restera probablement muet, affirmant ainsi incarner un chef d’État « responsable » qui ne se laisse pas gouverner par ses émotions ».

Mais le quotidien conservateur Le Figaro a fait exception à une grande partie de la réaction des médias français et a pris une mesure sans précédent en affirmant que la part du Royaume-Uni dans l’accord sur les sous-marins est la “première victoire pour Global Britain” de Boris Johnson.

Le journal a rapporté que la fureur de la France contre le Royaume-Uni qui l’avait précédé dans le contrat de sous-marin avait jeté un “frisson” qui “est sérieux et pourrait laisser des marques”.

Le Figaro a prévenu : « Les semaines à venir nous diront si la colère française va aussi ” se répercuter ” sur les négociations sur le Brexit.

« La France, souvent assignée au rôle de méchant flic dans la saga du divorce avec l’UE, pourrait ne pas être encline à la clémence dans les négociations à venir.

“La confiance, déjà fragile, n’est plus là.”

En réponse à ce que M. Macron aurait tiré de son appel avec M. Biden, plusieurs journaux français ont rapporté que l’opinion était divisée sur la reconnaissance par le président américain de “l’importance d’une défense européenne plus forte et plus capable” en complément de l’OTAN.

Le ministre a concédé : « Franchement, sauf contrariété, que peut faire la France dans cette affaire ? Rien. Nos leviers sont très faibles.

En revanche, un membre du parti LREM du ministre a déclaré au Figaro : “Ce n’est pas bon pour son image de chef de l’Etat et sa capacité à faire ce qu’il veut.

“Ce n’est pas bon pour l’Europe. C’est un problème diplomatique et oui c’est un problème politique.”

Le journal a mis en garde contre les énormes dommages causés par la dispute à sa popularité à l’approche des élections présidentielles serrées d’avril 2022, d’autant plus que les retombées économiques du contrat naval perdu “semblent, pour l’instant, limitées”.

Pierre Eric Pommelet, le patron des sous-constructeurs français Naval Group, a déclaré: “Tous les voyants étaient au vert” lorsque l’Australie a débranché la prise “de manière brutale sans précédent” mercredi dernier via une conférence téléphonique.

Il a ajouté “Toutes les conditions étaient réunies pour que le programme passe à l’étape suivante” le matin même.

Dans un nouveau coup dur pour M. Macron, le patron de Naval Group a prévenu que son entreprise enverrait sa facture pour les “coûts déjà engagés” ainsi que pour les infrastructures de démantèlement supplémentaires en place “dans les semaines à venir”.

Le cabinet entend également faire respecter ses droits contractuels « à la lettre ».