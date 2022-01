La fureur d’Emmanuel Macron alors que le président français admet qu’il veut « p *** off » non vacciné | Politique | Des nouvelles

Le président français a déclaré mardi vouloir « faire chier » les non-vaccinés, dans une remarque tranchante qui a suscité des hurlements de condamnation de la part des rivaux de l’opposition à moins de quatre mois de la prochaine élection présidentielle.

S’adressant au quotidien français Le Parisien, M. Macron a déclaré: « Les non vaccinés, je veux vraiment les p ***.

« Et donc, nous allons continuer à le faire, jusqu’à la fin. C’est la stratégie. »

La France a mis en place l’année dernière un laissez-passer sanitaire qui empêche les personnes sans test PCR ou preuve de vaccination d’entrer dans les restaurants, cafés et autres lieux.

Le gouvernement veut en faire un passeport vaccinal qui signifie que seuls les vaccinés peuvent avoir un pass santé.

M. Macron a poursuivi : « Je n’enverrai pas (les non vaccinés) en prison, je ne vaccinerai pas de force.

« Alors il faut leur dire, à partir du 15 janvier, tu ne pourras plus aller au restaurant, tu ne pourras plus en descendre un, tu ne pourras plus prendre de café, aller au théâtre, le cinéma… »

L’expression « emmerder », de « merde », que l’on peut aussi traduire par « s’énerver », est considérée comme « très informelle » par le dictionnaire français Larousse et a suscité les critiques immédiates de ses rivaux sur les réseaux sociaux.

Le président français a été critiqué dans le passé pour des propos improvisés qui, selon de nombreux Français, semblaient arrogants, blessants ou méprisants.

Il a ensuite exprimé sa contrition à plusieurs reprises.

Les législateurs pro-gouvernementaux ont été pris par surprise et n’étaient pas présents dans l’hémicycle en nombre suffisant pour bloquer la motion.

Dans l’interview détaillée, la première du président Macron au cours de la nouvelle année, il a également déclaré qu’il était disposé à se présenter à une réélection en avril, mais n’a pas explicitement annoncé son intention de se présenter.

Il a dit: « Je voudrais le faire. »

En tant que grand favori des sondages, M. Macron n’a pas encore officiellement annoncé sa candidature, bien que ses lieutenants préparent déjà une campagne.