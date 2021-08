La fureur des familles contre l’entrepôt “monstre” dans l’Essex “baisse les prix des maisons de 40 000 £” | Royaume-Uni | Nouvelles

in

L’entrepôt “monstre” s’étend sur 112 000 pieds carrés et surplombe les jardins d’un certain nombre de maisons à Harlow, Essex. Situé à seulement 40 pieds des jardins des résidents, le bâtiment a été créé par les promoteurs immobiliers Stoford et la société d’investissement mondiale privée TPG Real Estate.

Le projet, qui devrait être achevé sous peu, n’est que l’un des trois entrepôts gigantesques en cours de construction à proximité des maisons Harlow.

Des familles locales ont affirmé que le bâtiment de 112 000 pieds carrés avait fait chuter jusqu’à 40 000 £ la valeur des propriétés et les rendait plus difficiles à vendre.

L’un des couples touchés par la construction est Andy Parker, 55 ans, et sa partenaire Pauline Linger, 60 ans, qui disent que l’entrepôt menace de les garder piégés dans une maison qui vaut moins et plus difficilement à vendre.

L’entrepôt est en construction depuis deux ans et c’est un projet que M. Parker qualifie d’« horreur pour les yeux ».

Le couple vit dans la propriété depuis 1994 et aimait auparavant passer du temps dans leur jardin, ce qui, selon eux, n’a pas été possible depuis le début des travaux de construction.

Il a déclaré au Daily Mail : « Nous avons vécu deux ans d’enfer. Au cours des deux dernières années, nous avons construit un entrepôt Amazon et maintenant celui-ci est en train de monter, ce qui est beaucoup plus proche des résidents.

« Nous vivons ici depuis près de 30 ans avec un beau ciel bleu clair. Mais maintenant, nous regardons dehors et tout ce que nous pouvons voir, c’est du métal.

Harlow Council a souligné que les demandes de planification avaient été « correctement consultées conformément à nos exigences légales » avant que la construction ne soit approuvée.

En référence à la plainte de la famille, M. Halfon a déclaré: “Je continuerai à faire tout mon possible pour soutenir les résidents et représenter leurs points de vue.”

Au moment de l’annonce du projet plus tôt cette année, Angus Huntley, directeur de Stoford, a déclaré : « Icon Harlow a suscité un vif intérêt de la part des distributeurs à la recherche d’un entrepôt de qualité et d’un hébergement logistique dans les comtés d’origine, mais avec un accès rapide à Londres. et le sud-est au sens large.”

La construction de l’entrepôt devrait être achevée en septembre, le projet final devant « fournir un hébergement de catégorie A avec des références de durabilité améliorées ».