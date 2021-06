La fureur des Malouines face à un nouveau complot de prise de contrôle : “L’Argentine ne montre AUCUN remords !” – plaidoyer urgent émis | Monde | Nouvelles

Malouines : l’ancien sénateur argentin appelle à de nouvelles discussions avec le Royaume-Uni

Et Leona Roberts, l’adjointe de M. Pollard, a exhorté le Comité spécial de l’ONU sur la décolonisation (C-24) à reconnaître le droit inaliénable du territoire britannique d’outre-mer à l’autodétermination, tout en insistant sur le fait que les résidents ne se laisseraient jamais « intimider pour se soumettre ». Mme Roberts et Mark Pollard, le président de l’Assemblée, sont tous deux à New York pour la session principale de la réunion annuelle du C-24.

Leur arrivée intervient sur fond de tensions accrues sur l’île, le président argentin Alberto Fernandez ayant déclaré la souveraineté « affaire d’État ».

Felipe Sola, le ministre des Affaires étrangères du pays, a rencontré le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres hier, avant le début de la réunion, l’exhortant à intervenir pour encourager le Royaume-Uni à « accepter de reprendre les discussions » sur l’avenir des îles.

Plus tôt ce mois-ci, Daniel Filmus, secrétaire aux Affaires des Malvinas, a accusé le Royaume-Uni d'”usurper” l’archipel reculé et de “piller” ses richesses.

Mark Pollard a déclaré: «Je suis ici parce que notre voisin expansionniste et agressif veut prendre ma maison, la maison de mon peuple, la maison de mes enfants et je ne peux tout simplement pas accepter cela.

« Quand mes filles me regarderont dans les yeux dans le futur et me demanderont « Papa, pourquoi as-tu laissé ces gens prendre notre maison ? » Je dois être capable de les regarder dans les yeux et de leur promettre que j’ai fait tout mon possible pour leur fournir les choses les plus élémentaires. Un foyer sûr, pour vivre et élever leurs propres enfants. Un avenir de leur choix.

« Nos voisins ne visent pas à donner à notre territoire les moyens d’atteindre un statut post-colonial qui nous soit acceptable. Il s’agit plutôt de chercher à nous priver de notre droit humain fondamental à l’autodétermination. »

Le Premier ministre Boris Johnson et le président argentin, Alberto Fernandez (Image: GETTY)

Mark Pollard, président de l’Assemblée législative (Image : Nations Unies)

Les Malouins étaient “parfaitement satisfaits” de leur statut politique actuel, comme en témoigne une année 2013 au cours de laquelle 92 % d’entre eux ont voté à 99,8 % en faveur du maintien de leur statut politique actuel en tant que territoire d’outre-mer du Royaume-Uni, a souligné M. Pollard.

Il a ajouté : « J’ai deux filles. L’un a six mois et l’autre trois ans.

«Je veux qu’ils grandissent en confiance et en sécurité dans notre propre maison. Je devrai cependant leur apprendre à ne jamais faire confiance à nos voisins les plus proches.

«Je sais aussi que l’innocence prise dans notre communauté, en regardant le canon d’une arme à feu, ne reviendra pas de si tôt.

« Une innocence que mes enfants et peut-être leurs enfants ne connaîtront peut-être jamais. Je veillerai à ce qu’ils connaissent la détermination, la résolution et ne se prosternent jamais devant les intimidateurs.

LIRE LA SUITE: “Perte de temps” – L’Argentine a dit de passer de la rhétorique des Malouines

Leona Roberts a également pris la parole lors de la réunion (Image: Nations Unies)

« Je leur apprendrai que même si nous sommes peu nombreux, nous pouvons être confiants et devons toujours nous prononcer contre la tyrannie. »

M. Pollard, qui a dit au comité que ses ancêtres John et Esther Smith sont arrivés aux Malouines il y a 172 ans, a déclaré : « Au cas où vous vous demanderiez pourquoi j’ai raconté l’histoire de mes ancêtres, mon histoire et décrit l’histoire probable de mes enfants ?

« C’est parce que nos voisins, qui étaient plus nombreux que nous par 16 000 à un, veulent toujours me prendre ma maison, la maison de notre peuple et la maison de mes enfants.

“Ils n’ont jamais montré de remords pour leurs actions, au lieu de cela, ils se tiennent effrontément ici devant le monde, prétendant avoir eux-mêmes été traités injustement.”

Il a ajouté: “Les seules personnes qui peuvent résoudre la question des îles Falkland sont les habitants des îles Falkland et nous ne voyons aucun problème

avec notre statut politique actuel.

Alberto Fernandez et Felipe Sola regardent une carte des Malouines l’année dernière (Image: GETTY)

Daniel Filmus s’en est pris au Royaume-Uni plus tôt ce mois-ci (Image: GETTY)

« Si la communauté internationale soutenait notre droit humain fondamental à déterminer notre propre avenir, alors elle aurait réglé ‘la question des îles Falkland’. »

Mme Roberts, comme M. Pollard, un Falklander de 6e génération, a déclaré au comité : « Depuis les années 1940, le gouvernement argentin a proposé des récits changeants, l’histoire a été déformée pour s’adapter à son objectif de prendre le contrôle de mon pays.

« Ils ont créé une mythologie autour des îles Falkland, et cette pratique dangereuse se poursuit aujourd’hui.

« Sans peuples autochtones, nous sommes un pays jeune. Notre identité culturelle est britannique à bien des égards, mais s’appuie sur un éventail d’influences et est assez distincte.

« Nous sommes notre propre peuple – les insulaires de Falkland – les Kelpers – et profondément fiers de l’être.

Fiche d’information sur les Malouines (Image : Express)

“Le refus de l’Argentine de reconnaître deux siècles de peuplement naturel est odieux, en particulier venant d’une nation qui est elle-même construite sur la migration européenne et, tragiquement, la décimation largement réussie de son peuple autochtone.”

Évoquant l’invasion, elle a ajouté : « J’avais 10 ans en 1982.

“Je me souviens trop bien de la terreur de la nuit d’invasion – blotti sous des meubles renversés et une table de cuisine, alors que des obus et des balles volaient autour de notre

loger.”

Les îles ont finalement été libérées après une guerre de trois mois qui a fait près de 1 000 morts – mais Mme Roberts a souligné que près de 40 ans plus tard, les insulaires regardaient toujours par-dessus leurs épaules.

Elle a expliqué : « Même aujourd’hui, Madame la Présidente, l’Argentine tente de restreindre notre bien-être économique, politique et social – menaçant ceux qui cherchent à faire des affaires légitimes avec nos îles et essayant même d’empêcher nos sportifs de participer à des événements internationaux.

Secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres (Image : GETTY)

«Ce sont infailliblement les Malouines qui se comportent de manière responsable et avec décence, même envers ceux qui nous feraient du mal.

« Les Malouines modernes ne sont pas une enclave coloniale. Nous sommes économiquement autosuffisants et autogérés en interne.

Soyez clair lorsque vous entendez la délégation argentine parler d’un « règlement pacifique et négocié », ce qu’elle recherche n’est rien de moins que la réquisition de ma maison contre le souhait clairement exprimé de mon peuple.

« Les habitants des îles Falkland ne souhaitent pas être ‘incorporés’ par l’Argentine.

“Nous ne voulons pas être une colonie de l’Argentine, et nous ne serons pas forcés de nous soumettre.”