La fureur des talibans contre les États-Unis laissant derrière eux des hélicoptères défunts en Afghanistan – « Trahi » | Monde | Nouvelles

L’armée américaine avait été contrainte d’abandonner plusieurs hélicoptères et véhicules lourds suite à la décision de Joe Biden de poursuivre le retrait des troupes après 20 ans de combats. Jim Banks, un membre du Congrès républicain américain qui a servi en Afghanistan, avait déclaré que le groupe terroriste « a désormais accès à 85 milliards de dollars [£62billion] valeur de matériel militaire », y compris les hélicoptères Black Hawk.

Le général de marine Frank McKenzie, chef du commandement central de l’armée américaine, a depuis confirmé que les troupes américaines avaient désactivé 27 Humvee et 73 avions avant de quitter la région.

Jusqu’à 48 avions resteraient en Afghanistan, mais on ne sait pas combien sont encore opérationnels.

Les talibans « s’attendaient à ce que les Américains laissent des hélicoptères comme celui-ci en un seul morceau pour leur usage », selon un journaliste d’Al Jazeera qui était au sol à l’aéroport de Kaboul.

Elle a dit : « Quand je leur ai dit : ‘Pourquoi pensez-vous que les Américains auraient tout laissé opérationnel pour vous ?’

“Ils ont dit parce que nous pensons qu’il s’agit d’un atout national et que nous sommes le gouvernement maintenant et cela aurait pu nous être très utile.”

Elle a ajouté : “Ils sont déçus, ils sont en colère, ils se sentent trahis parce que tout cet équipement est irréparable.”

Le personnel militaire américain a retiré les hélices et les canons de certains des avions et hélicoptères les plus dangereux.

D’autres avions ont été abandonnés sur le tarmac sans leur fuselage ni aucune roue attachée.

La plupart des équipements de vol ont été construits dans les années 1980 et nécessitent un entretien constant pour pouvoir prendre leur envol.

L’armée américaine a également redirigé une grande flotte d’avions vers une base en Ouzbékistan.

Plus de 40 avions, dont 24 hélicoptères, ont été retirés du pays avant que Kaboul ne tombe aux mains du groupe terroriste.

L’armée américaine a mis fin à sa mission d’évacuation d’Afghanistan le 31 août après avoir secouru plus de 120 000 personnes, dont 5 500 Américains.

L’armée de l’air afghane opérait avec 108 hélicoptères et 59 avions, selon une inspection officielle du gouvernement américain en juin.

Entre 2003 et 2016, les États-Unis ont livré 358 530 fusils, plus de 64 000 mitrailleuses, 25 327 lance-grenades et 22 174 Humvee à l’armée afghane, selon le US Government Accountability Report.

Après que les forces de l’OTAN ont mis fin à leur rôle de combat en 2014, l’armée afghane a été chargée de sécuriser le pays et a reçu des équipements supplémentaires des États-Unis.

En 2017, près de 20 000 fusils M16 ont été fournis

Jusqu’en 2021, les États-Unis ont fourni au moins 3 598 fusils M4 et 3 012 Humvees, entre autres équipements, aux forces de sécurité afghanes, selon un rapport de l’inspecteur général spécial pour la reconstruction de l’Afghanistan.