La fureur du Brexit alors que l’accord de Boris est une “insulte à la souveraineté du Royaume-Uni” – La Grande-Bretagne à la merci des tribunaux de l’UE | Politique | Nouvelles

Le programme à l’échelle du bloc engage tous les pays participants à arrêter et à transférer un suspect criminel ou une personne condamnée vers l’État d’émission une fois qu’un mandat a été délivré. Cependant, Jayne Adye, directrice du groupe de campagne pro-Brexit Get Britain Out, a déclaré que la décision du Royaume-Uni de rester signataire avait un prix élevé – car en vertu des exigences de l’EAW, tout procureur de l’UE peut ordonner à un juge britannique d’avoir n’importe qui en Grande-Bretagne arrêtés et extradés pour une longue détention dans le pays où un crime aurait été commis – avec peu ou pas de preuves révélées, souvent pendant plusieurs mois ou années.

Elle a expliqué : « Si un pays permet à une autorité étrangère de cibler n’importe qui sur son territoire – et de le faire transporter de force dans une prison en dehors de sa juridiction nationale, sans poser de questions – alors ce pays n’est pas un État souverain indépendant, mais une colonie.

«Le mandat d’arrêt européen ouvre la voie à une menace directe contre la souveraineté du Royaume-Uni en tant que nation indépendante, avec nos juges et notre système juridique traités comme un paillasson, devant être foulé par des tribunaux étrangers.

« Si nous avons vraiment pris le contrôle, cela ne devrait pas être le cas. »

Il ne s’agissait pas de mettre fin à la coopération entre les autorités judiciaires, mais plutôt de protéger les droits des citoyens britanniques qui risquaient d’être extradés de manière déraisonnable pour détention hors du Royaume-Uni, sur la base d’un minimum de preuves, a souligné Mme Adye.

Elle a ajouté : « Si des crimes graves ont été commis et que des preuves peuvent être fournies, alors il ne devrait y avoir aucune raison pour laquelle les ordonnances d’extradition traditionnelles ne peuvent pas être utilisées. »

Se référant aux événements de 2018, Mme Adye a déclaré: «Nous avons déjà vu le mandat d’arrêt européen utilisé pour envoyer des messages politiques au sein de l’UE, à la suite de l’arrestation de l’ancien président de la Catalogne, Carles Puigdemont, accusé de sédition, dans ses tentatives de détenir un référendum sur l’indépendance de la région vis-à-vis de l’Espagne.

“Le mandat d’arrêt européen est un excellent exemple d’un domaine où il existe une excellente opportunité d’apporter des changements significatifs qui soutiendront les promesses du gouvernement de ‘Get Brexit Done’.”

Elle a en outre souligné que M. Raab avait une expérience directe des problèmes créés par le MAE avec un de ses électeurs – Colin Dines, un juge à la retraite – arrêté par la police britannique agissant sur un mandat d’arrêt européen.

Elle a ajouté: «M. Dines a été condamné à des mois d’emprisonnement à l’étranger sur la base de preuves fragiles dans une affaire contre lui qui a finalement échoué – il n’a évité l’extradition qu’en raison d’une maladie cardiaque qui s’est aggravée à l’époque.

« M. Raab a fait campagne fermement contre le MAE et l’extradition en 2010 et dans les années qui ont suivi, affirmant que l’affaire restait « non seulement dans ma mémoire, mais dans ma gorge ».

En effet, M. Raab était suffisamment convaincu de la question pour rédiger un éditorial pour le Mail on Sunday quatre ans après celui-ci intitulé : “Le Royaume-Uni doit se retirer de ce réseau d’injustice kafkaïen”.

Mme Adye a déclaré: «Alors, va-t-il maintenant faire quelque chose pour apporter des changements afin de s’assurer qu’aucun autre citoyen britannique ne soit confronté à la même menace?

« Ou ses premiers mots n’étaient-ils que de l’air chaud ?

« Comment un gouvernement britannique est-il prêt à accorder à un tribunal étranger le droit de convoquer et de détenir ses propres citoyens, avec des protections ou des garanties juridiques minimales ?

“Nous voyons les États-Unis s’opposer à la signature de tribunaux étrangers pour cette raison même, et ils ont tout à fait raison de le faire.”