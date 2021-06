La fureur du prince William contre le prince Charles dans une dispute avec la loi européenne sur Kate | Royale | Nouvelles

William et Charles ont maintenant une relation exceptionnellement étroite, alors qu’ils se lancent tous deux dans leur voyage respectif pour devenir un jour roi. William et Kate, en particulier, ont visiblement assumé plus de responsabilités car ils savent trop bien qu’il leur appartiendra un jour de faire entrer le Cabinet dans une nouvelle ère. Cependant, lorsque le couple se faisait la cour, William et Charles n’étaient pas toujours d’accord et les tensions ont culminé d’affilée au sujet de la législation européenne.

En 2005, le prince de Galles et son fils se sont affrontés alors que William cherchait à protéger la vie privée de sa petite amie de l’époque, Kate.

Comme Kate était constamment photographiée, William a demandé à son équipe d’examiner les décisions de confidentialité de la Cour européenne des droits de l’homme.

Cependant, le journaliste royal Robert Jobson explique comment cela ne s’est pas bien passé avec Charles.

Dans son livre « La princesse de William », il écrit : « Les inquiétudes de William étaient peut-être compréhensibles, mais elles se sont également avérées une source de légère tension entre lui et son père.

“Charles sympathisait avec le sort de Kate, mais il a estimé que le recours à la Cour européenne des droits de l’homme était malavisé et pourrait ouvrir une toute nouvelle boîte de vers pour la famille royale qui, après tout, dépend d’une publicité positive pour son existence même en tant que institution privilégiée, chère et non élue.

“De plus, Charles n’a jamais été un grand fan de lois qu’il considère comme trop souvent maltraitées par les indignes au détriment du plus grand bien et au détriment des lois souveraines de son pays.”

Il ajoute : “William savait que son père n’était pas à l’aise avec son approche proactive de la presse et c’était une source de frictions entre eux.”

Assez ironiquement, Charles s’est appuyé sur la Convention européenne des droits de l’homme pour affirmer la légalité de son second mariage, avec Camilla Parker Bowles, la même année.

LIRE LA SUITE: Meghan et Harry se disputent alors que Joe Biden surnomme la «Suisse»

Comme tous deux avaient divorcé, Charles et Camilla ont prévu une cérémonie de mariage civil.

Le professeur Robert Blackburn a commenté la situation juridique « étonnante » dans son livre « King and Country: The Monarchy and Future Charles III ».

Il a écrit : « La proposition présentée au printemps 2005 contredisait directement l’avis juridique officiel selon lequel les membres de la famille royale ne pouvaient pas contracter un mariage légal par le biais d’un service d’état civil, qui avait été donné par les précédents lord chanceliers aux précédents premiers ministres et monarques. “

Cependant, le lord chancelier de l’époque, Lord Falconer of Thoroton, a publié une déclaration d’urgence en février selon laquelle le mariage serait légal en vertu de la loi sur les droits de l’homme.

La décision a été prise après consultation de la Convention européenne des droits de l’homme, qui a établi que le prince de Galles avait le droit de se marier, comme n’importe qui d’autre au Royaume-Uni, sans restrictions imposées par le gouvernement.

A NE PAS MANQUER

Le chagrin de Charles pour la fête des pères alors que «le golfe s’élargit» avec Harry [INSIGHT]

Querelle entre Kate et Meghan : comment Nottingham Cottage a provoqué des frictions [ANALYSIS]

Kate suscite la fureur des États-Unis contre Biden Bond: “Tout aussi politique que Meghan!” [REPORT]

Écrivant dans The Independent en 2005, la correspondante politique en chef, Marie Woolf, a commenté : « La situation est ironique alors que le prince Charles s’est élevé contre la loi dans des lettres à Lord Irvine of Lairg, le prédécesseur de Lord Falconer en tant que Lord Chancelier.

« Dans le cadre d’une campagne de rédaction de lettres au gouvernement, le prince Charles a « bombardé » les ministres de ses pensées.

« Il a suggéré que la loi « trahit une distorsion fondamentale de la pensée sociale et juridique ».

“La princesse de William” de Robert Jobson a été publié par John Blake en 2006. Il est disponible ici.

“King and Country: The Monarchy and Future Charles III” de Robert Blackburn a été publié par Politico en 2006. Il est disponible ici.