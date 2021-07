La fureur française alors que l’interdiction de voyager au Royaume-Uni Covid jusqu’à une « rancune » amère – « rien à voir avec la réalité » | Monde | Nouvelles

in

Les touristes français se sont prononcés contre les restrictions de voyage du Royaume-Uni contre le pays voisin qui ont été introduites à la mi-juillet en réponse à l’augmentation de la variante bêta du coronavirus à travers la France. Mais les voyageurs ont déformé la décision du gouvernement britannique, la qualifiant de “politique” et suggérant que la décision a été prise par dépit envers la France. Le gouvernement britannique chercherait à renoncer à la mise en œuvre des règles de voyage, les ministres français qualifiant cette décision de « discriminatoire ».

Le diffuseur RT UK s’est entretenu avec des touristes à Paris qui étaient en colère contre la décision de limiter les voyages en France.

L’un a dit : « Il y a une rancune contre la France de la Grande-Bretagne et c’est tout [it is].

“Je pense que c’est historique, je pense que c’est politique et ce n’est rien d’autre, cela n’a rien à voir avec la réalité des virus.”

Un autre homme a ajouté : “Je ne sais pas pourquoi nous n’avons pas eu d’exception pour les Français, ils ont des hauts et des bas comme tous les autres pays européens.”

Un touriste a expliqué qu’il “ignorait” pourquoi la France était “distincte” et pensait que le pays faisait du bon travail pour lutter contre le virus.

Politico rapporte que le Royaume-Uni pourrait modifier ses règles de voyage en France la semaine prochaine dans le cadre de la révision habituelle des directives de voyage.

Des ministres, dont le ministre des Transports Grant Shapps, ont été attaqués pour les règles qui placent la France sur la liste “ambre-plus”.

Les arrivants en provenance de France doivent être isolés pendant dix jours, quel que soit leur statut vaccinal, car le Royaume-Uni était préoccupé par la propagation du variant bêta.

Les rapports suggèrent que le gouvernement a “réagi de manière excessive” à la variante bêta après avoir été attaqué pour l’épidémie de variante delta qui est originaire d’Inde.

Plus tôt cette semaine, le Royaume-Uni a annoncé que les Européens et les Américains entièrement vaccinés peuvent visiter le Royaume-Uni et ne sont pas tenus de se mettre en quarantaine à leur arrivée.

Cependant, les critiques ont fustigé cette décision car certains pays européens et les États-Unis sont toujours interdits aux voyageurs britanniques en raison de la variante Delta répandue dans tout le pays.