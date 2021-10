La fureur française éclate face à la réponse «inexplicable» de Macron à la crise énergétique française | Monde | Nouvelles

Partout en Europe, la forte demande de gaz fait grimper les coûts de l’énergie. En France, le prix du gaz a augmenté de 12,6% le 1er octobre. Dans le but de faire face à de nouvelles hausses de prix, le gouvernement français se prépare à effectuer des paiements uniques aux citoyens.

Le Premier ministre Jean Castex a déclaré que le gouvernement français bloquerait toute nouvelle hausse des prix jusqu’en avril 2022 au moins, et il a ajouté qu’il souhaitait limiter toute augmentation des prix de l’électricité à 4%.

Le gouvernement français versera également un paiement unique de 115 $ aux 6 millions de foyers qui recevront des bons pour aider à faire face à la hausse des factures d’énergie.

M. Castex a déclaré : « Pour le gaz naturel et l’électricité, nous mettrons en place ce que j’appellerais un « bouclier tarifaire ».

« Nous allons nous protéger contre ces hausses tarifaires. »

Le 13 octobre, la Commission européenne a également présenté un ensemble de mesures à la disposition des pays de l’UE.

Les députés socialistes ont depuis déclaré que le gouvernement français n’allait pas assez loin dans la lutte contre la crise énergétique, saluant les mesures de l’UE pour donner « une marge de manœuvre importante ».

Sylvie Guillaume, Eric Andrieu et Nora Mebarek, eurodéputés socialistes, ont déclaré dans un communiqué : « Alors que l’Europe s’organise pour faire face à la crise énergétique, la réticence du gouvernement français est inexplicable.

« Assez de demi-mesures, des solutions efficaces existent et il est temps de les mettre en œuvre. »

Les députés ont continué à critiquer M. Macron et M. Castex pour leurs solutions « timides » à la crise énergétique.

Ils ont appelé le gouvernement français à doubler « le montant du chèque énergie, et pas seulement un ‘boost’ ponctuel de 100 € », en plus d’une révision des critères d’éligibilité au chèque énergie

Ils ont déclaré : « À cet égard, nous proposons de doubler le seuil de revenu en dessous duquel le bon peut être reçu.

« Le chèque énergie doit également être versé automatiquement à tous ceux qui y ont droit.

« Aujourd’hui, 20% des destinataires potentiels ne le reçoivent pas. »

D’autres recommandations des eurodéputés socialistes comprenaient un bouclier énergétique pour « les personnes gagnant moins de 1700 € par mois » et une baisse des taux de taxe sur l’énergie pour les ménages vulnérables.

Cela vient après que le Brexit a été blâmé pour la crise énergétique du Royaume-Uni, alors que la Banque d’Angleterre prévient que les factures d’énergie entraîneront une inflation dépassant les 4% cet hiver.

Neale Richmond, Teachta Dála (membre du Parlement) pour Dublin Rathdown, a déclaré en septembre : « Si vous demandez au gouvernement britannique le raisonnement derrière ce chaos, il prétend que c’est purement dû à la pandémie de Covid-19.

« Cependant, ce n’est tout simplement pas toute la vérité… De toute évidence, la faute en revient au Brexit dur que le gouvernement britannique était si déterminé à voir mis en œuvre.

« Avec aucun autre État membre de l’UE confronté à ces problèmes et se tournant vers l’UE pour résoudre ces problèmes, le gouvernement britannique induit en erreur les personnes mêmes qu’il cherche à représenter.

« Nous avons toujours su qu’aucun Brexit ne pouvait être un bon Brexit, mais la réalité est vraiment très dure. »

Lilah Howson-Smith, associée principale chez Global Counsel, un cabinet de conseil en politique, a déclaré à CNN que le Brexit était à l’origine de la crise énergétique au Royaume-Uni.

Elle a noté que l’accord commercial Royaume-Uni/UE n’incluait aucun accord sur l’énergie, et a ajouté : « Il n’y a pas cette étroitesse de coopération [between the United Kingdom and European Union] sur la sécurité de [energy] la fourniture. »

Un rapport de 2016 commandé par National Grid a également suggéré que la sortie du marché intérieur de l’énergie pourrait faire grimper les factures d’énergie du Royaume-Uni jusqu’à 500 millions de livres sterling (677,8 millions de dollars) par an.

Il a déclaré à l’époque: « Bien qu’incertain, l’impact du Brexit sur le système énergétique britannique est très susceptible d’être négatif. »