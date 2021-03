La fusée Artemis de la NASA remporte son deuxième test de tir chaud

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Le système de lancement spatial (SLS) est en préparation depuis des années, mais il se dirige lentement vers son premier lancement. La nouvelle super fusée de la NASA a été refaite hier, exécutant un test de feu chaud parfait qui a duré plus de huit minutes. C’est une amélioration substantielle par rapport au test de janvier, au cours duquel le système de sécurité a déclenché un arrêt après environ une minute. Avec la «Green Run» enfin terminée, le SLS est presque prêt à entrer dans l’espace.

Une fois terminé, le SLS sera la fusée la plus puissante jamais construite par la NASA. Il abandonnera la Terre à l’aide de deux énormes propulseurs de fusées solides et de l’étage central avec ses quatre moteurs RS-25. L’essai de feu chaud ne comprend que l’étage central, qui a des moteurs à carburant liquide. Les deux réservoirs de propulseur dans le noyau SLS peuvent contenir plus de 733 000 gallons d’oxygène et d’hydrogène surfusion.

Lorsque tout sera terminé, le SLS pourra hisser des charges utiles très lourdes en orbite et les envoyer partout dans le système solaire. C’est le cœur de la prochaine mission Artemis, qui ramènera les humains à la surface de la lune. Le SLS est également la plate-forme de lancement préférée pour Europa Clipper de la NASA, mais il est possible que cette mission soit confiée à un véhicule utilitaire si le SLS n’est pas prêt à temps.

Des applaudissements se font entendre de la @NASAStennis à la fin du test de tir à chaud Green Run. Après avoir acquis huit minutes de données, les équipes entament maintenant leurs procédures d’arrêt. pic.twitter.com/6WPzZm76k6 – NASA (@NASA) 18 mars 2021

La NASA fait tout ce qui est en son pouvoir pour que le SLS ne prenne pas encore plus de retard. Les tests de tir à chaud comme celui-ci impliquent de fixer la fusée à un banc d’essai et de faire fonctionner les moteurs pour simuler le tumulte d’un lancement réel. L’équipe a obtenu des données précieuses du test de janvier, mais après avoir revu la fusée, les ingénieurs ont décidé que le test complet de huit minutes aiderait à valider la phase principale du lancement. Par coïncidence, cela montre également que le SLS peut tirer assez longtemps pour un vrai lancement.

Le SLS est un véhicule non réutilisable, contrairement au vaisseau spatial encore en développement de SpaceX ou au plus petit Falcon 9. Ce SLS a encore des jambes, cependant. La NASA travaille à la remise à neuf de la fusée, puis elle sera expédiée au Kennedy Space Center en Floride. Là, les ingénieurs assembleront la fusée complète avec ses deux boosters solides et le vaisseau spatial Orion. Si tout se passe comme prévu, le SLS pourrait effectuer son premier vol (Artemis 1) en novembre 2021. Ce lancement n’aura pas d’équipage à bord de la capsule Orion, mais en 2024 ou vers 2024, la NASA espère atterrir un équipage sur la lune comme fait partie d’Artemis 3.



