La fusée chinoise incontrôlable pourrait tomber à Madrid dans les prochains jours

06/05/2021 à 08:52 CEST

Les débris spatiaux sont l’un des phénomènes qui préoccupent le plus les chercheurs et les astronomes. Ce n’est pas pour moins, en fait il existe déjà des initiatives claires pour lutter contre les débris spatiaux. Cependant, il reste une préoccupation qui est loin d’être résolue. Maintenant, du Pentagone (l’organe de contrôle des forces armées nord-américaines), ils préviennent de la chute d’une fusée incontrôlable d’origine chinoise, la Longue Marche 5. Hier, nous vous avons dit qu’il était très difficile pour elle de tomber. une zone habitée, mais maintenant tout indique qu’il pourrait tomber à Madrid dans les prochains jours.

Depuis la Chine, ils ont expliqué qu’il est peu probable qu’il tombe dans une zone habitée et qu’il n’y a pas non plus de risque de causer des dommages. Ils ont laissé entendre que toute cette panique était un moyen de diaboliser la Chine et son programme spatial naissant.

Cependant, du Pentagone, ils insistent sur le fait qu’il s’agit d’un objet très lourd, pesant 21 tonnes, qui pourrait causer de graves dommages s’il heurte une zone peuplée. Madrid, avec Barcelone, est la plus grande mégapole en taille et en population de toute l’Espagne. C’est pour cette raison qu’il n’est pas déraisonnable qu’il tombe dans une zone habitée.